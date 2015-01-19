پیش بینی بارش برف در فارس تا اواخر امشب

عبدالکریم جامع در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: شهرهای اردکان، استهبان، اقلید، ایزدخواست و صفا شهر از جمله شهرهای فارس هستند که بارش برف داشته اند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در شهر صدرا نیز بارش برف وجود دارد، گفت: در شیراز نیز امکان بارش بیشتر برف وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی فارس بیان کرد: از ابتدای ورود سامانه بارشی اخیر در استان، شهرستان فیروزآباد با 19.3 میلی متر بارش باران، پربارش ترین نقطه استان و شهرستان کازرون با بارش یک میلی متری کم بارش ترین نقطه استان بوده است.

جامع افزود: طی چند روز اخیر در شیراز نیز 11 میلی متر باران باریده است.

وی اعلام کرد: با خروج سامانه از فارس، با افت دما مواجه خواهیم شد و مه صبحگاهی به ویژه در معابر کوهستانی باعث کاهش دید می شود.