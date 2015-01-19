به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح کانون سر دفتران و دفتر یاران مازندران یکی از موفقیت ها را برون سپاری و تصدی گری دولت و نظام در ۱۰۰ سال اخیر عنوان کرد و اظهارداشت: باید این موفقیت ها در زمینه های درست در ساختار اجتماعی مطرح و مسائل و موانع آن در بین مردم برطرف شود.

وی بیان کرد: قوانین و مقررات متعدد موجب ایجاد مشکل برای مردم شده است که با حضور سردفترداران و دفتر یاران باید این مشکلات برطرف شود.

استاندار مازندران با اشاره به تشکیل دولت الکترونیک در کشور و استان، اذعان داشت: باید برای توسعه دولت الکترونیک در استان در زمان اندک دستگاههای اجرایی به آن بپردازند.

فلاح جلودار با اشاره به اینکه امروز تفکیک اراضی ملی از مستثنیات در اداره کل املاک و اسناد، سردفترداران و دفتریاران مورد بررسی است، گفت: از ۱۶۵ هزار میلیون اراضی کشور ۹۰ میلیون هکتار آن تفکیک ممیزی شد و همچنین ۱۳.۵ میلیون هکتار اراضی سنددار و به مرتع داران واگذار شده است.

وی با بیان اینکه باید ظرفیت های دفترداران و دفتریاران باید به مردم معرفی شود، اظهارداشت: رسانه ها و صداو سیما باید در معرفی اقدامات سردفترداران و دفتریاران نقش آفرینی کنند تا با این امر مردم استفاده و بهره کامل ببرند.

فلاح تصریح کرد: دستگاه های دولتی برای ساماندهی املاک در کشور همکاری و تلاش کنند.