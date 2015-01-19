درخواست فدراسیون کشتی از فرمانده نیروی انتظامی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه ارسالی به شرح زیر است:

"سردار سرتیپ دکتر اسماعیل احمدی مقدم

فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

باسلام و احترام،

ضمن تشکر از حمایت های همیشگی جنابعالی از ورزش ملی کشور، به استحضار می رساند فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد سی و پنجمین دوره رقابت های بین المللی جام "جهان پهلوان تختی" را در تاریخ 22 تا 24 بهمن ماه سال جاری در استان "کرمانشاه" (شهر کرمانشاه)برگزار نماید.

لازم به توضیح است رقابت های یاد شده ، مهمترین رقابت بین المللی سالانه ورزش کشور محسوب می شود، و انشاالله امسال با حضور حدود بیست کشور خارجی (از جمله آمریکا ، آذربایجان ، ژاپن ، هند ، چین ، اوکراین ، قرقیزستان، ژاپن، کره شمالی، گرجستان ، مصر، کاستاریکا و ..... ) و شرکت تقریبی دویست و پنجاه ورزشکار و میهمان خارجی، و یکصد و پنجاه نفر از قهرمانان و کادر فنی داخلی به لطف خدا در زمان مقرر برگزار خواهد شد.

متاسفانه عدم همکاری استانداری کرمانشاه در برگزاری رقابتهای بین المللی یاد شده و بی اعتمادی سازمان مدیریت کشتی کشور (فدراسیون کشتی و واحدهای متبوع)به مدیریت ارشد آن استان ، موجب نگرانی مردم عزیز و میهمان نواز استان کرمانشاه و خانواده بزرگ کشتی ایران را فراهم نموده است. از اینرو سپاسگزار خواهد بود به هر صورت که صلاح می دانید دستورات شایسته را نسبت به اتخاذ تدابیر امنیتی و انتظامی لازم برای برگزاری رقابت های یاد شده از طریق عوامل اجرایی واجد شرایط ، صادر فرمایید.

در پایان اذعان می دارد برگزاری رقابت های جام "جهان پهلوان تختی "در استان" کشتی دوست"و" پهلوان پرور""کرمانشاه"، ضمن پاسداشت پیوند تاریخی مردم دلاور این خطه با این ورزش کهن، فرصت ارزشمندی است تا نمایش فاخری از حضور باشکوه مردم عزیز کشورمان در استقبال از این فعالیت عمومی و ملی به جهانیان عرضه شود.

پیشاپیش از حمایت های جنابعالی از ورزش ملی کشور کشتی، کمال تشکر را دارد."