پرداخت یک میلیارد تومان تسهیلات برای نوسازی تجهیزات نانوایی های لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد بهاروند پیش از ظهر دوشنبه در کارگروه بررسی کیفیت نان استان با اشاره به اینکه هزار و ۸۶۹ خبازی در سطح استان لرستان فعالیت دارند اظهار داشت: در حال حاضر علاوه بر گندم تولیدی استان حدود ۱۸ هزار تن گندم وارداتی نیز در سیلوهای استان ذخیره شده است.

وی با تاکید بر ضرورت افزایش سطح مهارت کارگران نانوایی های استان بیان داشت: در این راستا شرکت غله استان با اداره کل فنی و حرفه ای قراردادی برای آموزش کارگران و نانوایان لرستان منعقد کرده است.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی لرستان ادامه داد: در قالب این قرارداد مقرر شده که اداره کل فنی و حرفه ای اقدام به ارائه آموزش به کارگران و نانوایان استان در قالب ۷۰ هزار نفر ساعت کند.

وی یادآور شد: تا کنون ۶۴ هزار و ۱۶۷ نفر ساعت آموزش به کارگران و نانوایان استان ارائه شده است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی لرستان افزود: در مجموع هزار و ۲۹۴ نفر از نانوایان استان گواهینامه مهارت های شغلی را از فنی و حرفه ای اخذ کرده اند.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی لرستان به سه فاکتور مهم در بحث پخت نان اشاره کرد و اظهار داشت: مواد اولیه، تجهیزات و نیروی انسانی سه مولفه تاثیرگذار در این زمینه بوده که از نظر ما نیروی انسانی مهمترین مولفه در پخت نان و کیفیت آن است که در این راستا آمورش خبازان موضوعی است که در اولویت برنامه های ما قرار دارد.

بهاروند در بخش دیگری از سخنان خود به افزایش ۳۰ درصدی نرخ نان و معترض بودن خبازان به کم بودن این میزان اشاره کرد و گفت: بسیاری از خبازان ماهر و باتجربه استان به علت پایین بودن سطح دستمزدها در استان به استان های دیگر مهاجرت می کنند و این موضوع مشکلاتی را برای استان بوجود آورده است.

وی با اشاره به اینکه ماشین آلات بیشتر واحدهای خبازی استان فرسوده هستند عنوان کرد: برای نوسازی ماشین آلات خبازی های استان تسهیلات یارانه ای توسط شرکت غله استان در اختیار نانوایی ها قرار داده شده که البته این تسهیلات کم بوده و باید منابع بیشتری برای تجهیز نانوایی های استان اختصاص یابد.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی لرستان افزود: شرکت غله لرستان طی چهار سال گذشته حدود یک میلیارد تومان تسهیلات به حدود ۳۵۰ واحد خبازی استان پرداخت کرده که به هر کدام از خبازی های مرکز استان مبلغ ۱۵ میلیون تومان و به واحدهای شهرستانی نیز ۱۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است.