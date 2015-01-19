به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از جشنواره، نمایش‌ها در چهار بخش مسابقه مرور، تازه‌های تئاتر، بین‌الملل و خیابانی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند که داوران بخش های مختلف رقابتی جشنواره به این شرح اعلام شده اند:

مسابقه بخش مرور

ناصر آقایی، رحمت امینی و ایرج راد، داوری بخش مرور سی‌و‌سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر را برعهده خواهند داشت.

ناصر آقایی، عضو هیات علمی دانشکده هنرهای زیبا، دارای مدرک دكترا از دانشگاه واريک انگلستان، است. از فعاليت‌های او می‌توان به تأليف و ترجمه كتاب‌هایی از جمله «نمايش نويسی قدم‌به‌قدم»، «مبانی حركت و بيان» و ...، تدريس در دانشگاه، بازی در نمايشنامه‌های راديویی و سريال‌های تلويزيونی اشاره كرد.

رحمت امینی، دارای مدرک دکترای پژوهش هنر از دانشگاه تهران است. او نمایشنامه‌نویس، کارگردان و عضو هیات علمی دانشکده هنرهای زیباست که در حال حاضر مدیریت مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری را هم برعهده دارد.

ایرج راد، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون و مدیر عامل خانه تئاتر است. او دارای کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر از دانشگاه کاردیف ولز و عنوان درجه یک هنری از شورای ارزشیابی هنرمندان کشور است.

مسابقه تازه‌های تئاتر ایران

داوری بخش مسابقه تازه‌های تئاتر ایران را مهرداد رایانی مخصوص، سهراب سلیمی و حسین کیانی برعهده دارند.

مهرداد رایانی مخصوص، دکترای خود را در رشته مطالعات تئاتر از انگلستان گرفته است. این بازیگر، نویسنده و کارگردان تئاتر، در کارنامه خود کارگردانی آثاری چون «دغدغه‌های پرچین چهار زبل و رمز و رازهای دور و دراز نیمه شب»، «مظلوم اول»، «هزاردستان»، «آنکه گفت آری‌، آنکه گفت نه» و... را ثبت کرده است.

سهراب سلیمی، کارگردان، بازیگر، طراح صحنه، مجسمه‌ساز، طراح ماسک و گریم و مدرس تئاتر است. این هنرمند تحصیل کرده دانشکده هنرهای دراماتیک، سال 82 موفق به دریافت نشان ‏درجه یک هنری، معادل درجه دکترا از شورای عالی ارزشیابی وزارت ارشاد شده است.

حسین کیانی از جمله کارگردانان و نمایشنامه‌نویسان شناخته شده تئاتر است که نگارش و کارگردانی نمایش‌هایی چون «مشروطه بانو»، «همه فرزندان خانم آغا»، «اهل قبور» و «بیداری خانه نسوان» و ... را در کارنامه‌اش دارد.

مسابقه بین‌الملل

مسعود رایگان، مجید سرسنگی، محمود عزیزی، جیمز ساترلند از نیوزلند و اینگرید دی کتلر از بلژیک، داوران بخش مسابقه بین‌الملل‌اند.

مسعود رایگان، بازیگر سینما و تئاتر ایران و دارای مدرک کارگردانی تئاتر از دانشکده هنرهای دراماتیک است.

مجید سرسنگی، فارغ‌التحصیل دکترای تئاتر از انگلستان است. او در حال حاضر مدیریت خانه هنرمندان ایران و تماشاخانه ایرانشهر را بر عهده دارد.

محمود عزیزی، بازیگر، نویسنده، کارگردان و مدرس تئاتر، تلویزیون و سینماست. او هم‌اکنون عضو هیات علمی دانشکده هنرهای زیباست.

جیمز ساترلند، کارگردان، مدرس و پژهشگر تئاتر، دانش آموخته هنرهای نمایشی از دانشگاه ویکتوریا در ولینگتون نیوزیلند است. او رئیس و مدرس مدرسه بازیگری دانشگاه الکسس انگلستان و موسس مرکز بین المللی هنرهای خلاق در ژاپن است.

اینگرید دی کتلر، دانش آموخته دو رشته تاریخ و هنر از دانشگاه KUL بروکسل است. او مدیر دپارتمان تئاتر مرکز هنرهای زیبای بروکسل، مشاور هنرهای نمایشی سازمان فرهنگ فنلاند و مسئول برنامه‌ریزی توسعه کنسرت‌های بین‌المللی اروپاست.

مسابقه تئاتر خیابانی

گلبرگ ابوترابیان، شهرام کرمی و علی ظفر قهرمانی‌نژاد، داوران بخش تئاتر خیابانی این دوره از جشنواره تئاتر فجر هستند.

علی‌ظفر قهرمانی‌نژاد، دارای مدرک كارشناسی ارشد كارگردانی سينما و كارشناسی كارگردانی تئاتر است. او در زمینه تئاتر كاربردی، سال‌ها فعالیت کرده است.

شهرام کرمی، نویسنده، کارگردان، منتقد و مدرس دانشگاه است. او کارشناسی ارشد کارگردانی از دانشکده هنر و معماری است.

گلبرگ ابوترابیان هم از نمایشنامه‌نویسان و کارگردانان شناخته شده تئاتر خیابانی است.

سی‌و‌سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از یکم تا 12 بهمن ماه 93 به دبیری اردشیر صالح پور برگزار می‌شود.