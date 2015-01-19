جایگاه خراسان جنوبی در بخش گردشگری مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، همایون نخعی‌نژاد پیش از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی استان اظهارکرد: خراسان جنوبی نسبت به کشور پهناور ایران نتواسته در بخش گردشگری جایگاه خود را به درستی پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه کشور ما با قدمت چند هزار ساله دارای آثار تاریخی و جاذبه‌های گردشگری زیادی است، تصریح کرد: ما در بازار گردشگری هنوز در ابتدای کار بوده که باید با تلاش زیاد در این بازار به صورت موفق وارد شویم.

معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی در زمینه گردشگری، عنوان کرد: باید این فرهنگ در مردم ایجاد شود که هر گردشگر یعنی یک درآمد و یک فرصت شغلی و اگر این نگاه در بین مردم نهادینه شود بخش زیادی از مشکلات استان در حوزه گردشگری حل می‌شود.

نخعی‌نژاد با بیان اینکه ما در استان خراسان جنوبی در زمینه معرفی جاذبه‌های گردشگری و تأمین زیر ساخت‌ها مشکلات زیادی داریم، عنوان کرد: مدیران نباید به موضوعات گردشگری به عنوان یک وظیفه اداری نگاه کنند بلکه به این بخش باید به عنوان یک وظیفه ملی و وجدانی نگاه شود.

وی با تاکید بر اینکه همه دستگاه‌ها باید تمامی امکانات خود را بسیج کنند تا خراسان جنوبی به عنوان یک هدف گردشگری شناخته شود، بیان کرد: رونق گردشگری سبب تحول اقتصادی در استان می‌شود و این تحول زمانی اتفاق می‌افتد که همه دست به دست هم دهند.

معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به راه‌اندازی نمایندگی وزارت امور خارجه در استان، گفت: این نمایندگی به عنوان یک پل ارتباطی با تورگردان‌های خارجی فرصت خوبی برای معرفی جاذبه‌های گردشگری استان است.

نخعی‌نژاد با بیان اینکه خراسان جنوبی دارای روستاهای تاریخی و گردشگری بسیار باارزشی است، عنوان کرد: همه باید در راستای معرفی این روستاها به عنوان یک هدف گردشگری تلاش کنند.

وی همچنین به ایام تعطیلات نوروزی اشاره کرد و افزود: تمهیدات لازم برای استقبال از مسافران نوروزی باید فراهم شود که تحقق این امر نیاز به هماهنگی بین بخشی همه دستگاه‌ها دارد.

معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: بیشترین حجم مسافر به استان در این ایام بوده که باید همه دستگاه‌های اجرایی با بسیج تمامی امکانات شرایط لازم برای استقبال از مسافران را مهیا کنند.

نخعی‌نژاد اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی باید از موازی‌کاری خودداری و یک انسجام در بین آن‌ها به وجود آید تا هزینه‌ها کمتر و کارایی بالاتر رود.

وی اظهارکرد: فرصت تا نوروز بسیار اندک است و باید خود را آماده کنیم تا روزهای خوبی برای مسافران استان رقم بزنیم.