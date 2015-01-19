پیام تسلیت مدیرعامل خانه هنرمندان ایران در پی درگذشت استاد مشفق کاشانی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت دکتر مجید سرسنگی به مناسبت درگذشت استاد مشفق کاشانی به شرح زیر است:
هر که آمد به جهان نقش زوالی دارد
بیگمان درگذشت استاد مشفق کاشانی شاعر پیشکسوت انقلابی، گرد غم بر چهره اهالی فرهنگ و ادب نشانده است، استادی که میتوان او را اعتبار و آبروی شعر معاصر این سرزمین دانست، شاعری که با شعرهای خود روزهای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس را برای همیشه در اذهان تاریخ جاویدان ساخت. رسم روزگار است که بارها و بارها همه را به چنین آزمونهای سختی میآزماید، و این بار جامعه ادبی ایران را در غم از دست دادن یکی از پیشکسوتان بزرگ خویش پریشان کرده است.
این فقدان بزرگ را صمیمانه به به اهل فرهنگ و ادب این سرزمین و هم چنین به خانواده محترم ایشان تسلیت میگویم و سربلندی و شکیبایی آنها را در این کارزار غم انگیز از ایزد منان خواستارم.
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