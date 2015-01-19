  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۱۲

پیام تسلیت مدیرعامل خانه هنرمندان ایران در پی درگذشت استاد مشفق کاشانی

پیام تسلیت مدیرعامل خانه هنرمندان ایران در پی درگذشت استاد مشفق کاشانی

در پی درگذشت استاد مشفق کاشانی، مدیرعامل خانه هنرمندان ایران پیام تسلیتی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت دکتر مجید سرسنگی به مناسبت درگذشت استاد مشفق کاشانی به شرح زیر است:

هر که آمد به جهان نقش زوالی دارد

بی‌گمان درگذشت استاد مشفق کاشانی شاعر پیشکسوت انقلابی، گرد غم بر چهره اهالی فرهنگ و ادب نشانده است، استادی که  می‌توان او را اعتبار و آبروی شعر معاصر این سرزمین دانست، شاعری که با شعرهای خود روزهای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس را برای همیشه در اذهان تاریخ جاویدان ساخت. رسم روزگار است که بارها و بارها همه را به چنین آزمون‌های سختی می‌آزماید، و این بار جامعه ادبی ایران را در غم از دست دادن یکی از پیشکسوتان بزرگ خویش پریشان کرده است.

این فقدان بزرگ را صمیمانه به به اهل فرهنگ و ادب این سرزمین و هم چنین به خانواده محترم ایشان تسلیت می‌گویم و سربلندی و شکیبایی آن‌ها را در این کارزار غم انگیز از ایزد منان خواستارم.

کد مطلب 2468195

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها