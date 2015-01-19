ظرفیت کاشت یک میلیون درخت در مدارس اهواز وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا لاهیجان زاده پیش از ظهر دوشنبه در مراسم نمادین استانی زنگ هوای پاک که در مدرسه ستایش ناحیه یک اهواز برگزار شده بود، اظهار کرد: روز 29 دی ماه روز ملی هوای پاک و دوم اردیبهشت نیز روز زمین پاک است. ایرانی ها وقتی یک چیزی را از دست می دهند بعدا برای آن مراسم گرامیداشت برگزار می کنند، حال که در ایران هوای پاک را از دست داده، زمین و رودخانه هایمان آلوده شده و همچنین تالاب هایمان از دست رفته است در نهایت برای از دست رفتنشان گرامیداشت برگزار کردیم.

وی افزود: باید بدانیم که هنوز هم دیر نشده و می توانیم به آن روزهای پاک گذشته برگردیم ولی این بستگی به تلاش تمامی افراد جامعه دارد. یکی از راه های ایجاد هوای پاک درختکاری است که باید در مدارس هم بیشتر به آن توجه شود.

مدیرکل محیط زیست خوزستان تصریح کرد: در مدارس اهواز حداقل برای کاشت یک میلیون درخت فضا وجود دارد. بنابراین یک تفاهم نامه با آموزش و پرورش و شهرداری منعقد کردیم تا کاشت درخت در مدارس را شروع کرده و باعث افزایش فضای سبز کلانشهر اهواز شویم.

لاهیجان زاده یادآور شد: قرار بر این شد تا ظرف یک سال حداقل یک میلیون درخت را در تمامی مدارس اهواز بکاریم. طرح ملی محیط یار با همکاری بسیار عالی آموزش و پرورش خوزستان را برای آموزش دانش آموزان این استان در حوزه محیط زیست از سال گذشته شروع کرده ایم.

وی در پایان گفت: در طرح محیط یار سال گذشته 39 هزار دانش آموز را آموزش داده ایم. برنامه ریزی شده تا امسال حداقل 100 هزار دانش آموز را آموزش دهیم همچنین محیط زیست خوزستان در اجرای این طرح رتبه اول کشور را کسب کرده است.