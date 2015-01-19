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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۴۷

با ارائه ۳۳ اثر نفیس/

نمایشگاه خوشنویسی قلندران قلم در نگارستان اشراق قم برپا شد

نمایشگاه خوشنویسی قلندران قلم در نگارستان اشراق قم برپا شد

قم - نمایشگاه خوشنویسی قلندران قلم شامل ۳۳ اثر از ۳۰ خوشنویس در نگارستان اشراق قم به نمایش گذاشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه خوشنویسی قلندران قلم شامل ۳۳ اثر نفیس از ۳۰ خوشنویس مشهور اواخر دوره زندیه و اوایل دوره قاجار در نگارستان اشراق به نمایش گذاشته شد.

این نمایشگاه دارای آثار برجسته‌ای در قالب‌های خطوط نستعلیق، نسخ و شکسته از خوشنویسان بنام همچون میرزا غلامرضا اصفهانی و کلهر می‌باشد.

این نمایشگاه که در نگارستان اشراق قم برپا شده تا پایان هفته جاری برپا خواهد بود.

علاقمندان برای بازدید از نمایشگاه خوشنویسی قلندران قلم می‌توانند صبح‌ها از ساعت ۹ تا ۱۳ و عصرها از ساعت ۱۷ تا ۲۰ به نگارستان اشراق واقع در خیابان شهدا (صفائیه) قم مراجعه کنند.

کد مطلب 2468197

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