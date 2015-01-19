نمایشگاه خوشنویسی قلندران قلم در نگارستان اشراق قم برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه خوشنویسی قلندران قلم شامل ۳۳ اثر نفیس از ۳۰ خوشنویس مشهور اواخر دوره زندیه و اوایل دوره قاجار در نگارستان اشراق به نمایش گذاشته شد.

این نمایشگاه دارای آثار برجسته‌ای در قالب‌های خطوط نستعلیق، نسخ و شکسته از خوشنویسان بنام همچون میرزا غلامرضا اصفهانی و کلهر می‌باشد.

این نمایشگاه که در نگارستان اشراق قم برپا شده تا پایان هفته جاری برپا خواهد بود.

علاقمندان برای بازدید از نمایشگاه خوشنویسی قلندران قلم می‌توانند صبح‌ها از ساعت ۹ تا ۱۳ و عصرها از ساعت ۱۷ تا ۲۰ به نگارستان اشراق واقع در خیابان شهدا (صفائیه) قم مراجعه کنند.