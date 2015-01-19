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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۲۲

مهاجری:

بازدیدهای اضطراری از اماکن تاریخی کرمان صورت گرفت

بازدیدهای اضطراری از اماکن تاریخی کرمان صورت گرفت

کرمان - مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان با اشاره به بارش برف در کرمان از انجام بازدیدهای اضطراری به منظور بررسی وضعیت اماکن تاریخی کرمان خبر داد.

علی مهاجری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حفاظت و نگهداری از آثار باستانی مهم ترین رسالت سازمان میراث فرهنگی، دستي و گردشگري است.

وی ادامه داد: با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر بارش برف و باران در کرمان تمهیدات لازم برای جلوگیری از آسیب دیدن اماکن تاریخی استان بکار گرفته شد.

این مسئول گفت: طی امروز و بعد از بارش نزولات آسمانی بازدیدهای اضطراری از این اماکن نظیر گنبد جبلیه، بازار تاریخی کرمان و خانه های قدیمی صورت گرفت که طبق گزارشات واصله هیچ کدام از ابنیه تاریخی کرمان دچار آسیب نشده اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان از آماده باش میراث فرهنگی استان کرمان خبر داد و افزود: نیروهای میراث فرهنگی برای حفاظت و نگهداری از آثار تاریخی کرمان آمادگی کامل دارند.

مهاجری با اشاره به ظرفیت های گردشگری کرمان اظهار داشت: باید با معرفی این ظرفیت ها باعث رونق صنعت توریسم در استان کرمان شویم.

کد مطلب 2468198

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