بازدیدهای اضطراری از اماکن تاریخی کرمان صورت گرفت

علی مهاجری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حفاظت و نگهداری از آثار باستانی مهم ترین رسالت سازمان میراث فرهنگی، دستي و گردشگري است.

وی ادامه داد: با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر بارش برف و باران در کرمان تمهیدات لازم برای جلوگیری از آسیب دیدن اماکن تاریخی استان بکار گرفته شد.

این مسئول گفت: طی امروز و بعد از بارش نزولات آسمانی بازدیدهای اضطراری از این اماکن نظیر گنبد جبلیه، بازار تاریخی کرمان و خانه های قدیمی صورت گرفت که طبق گزارشات واصله هیچ کدام از ابنیه تاریخی کرمان دچار آسیب نشده اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان از آماده باش میراث فرهنگی استان کرمان خبر داد و افزود: نیروهای میراث فرهنگی برای حفاظت و نگهداری از آثار تاریخی کرمان آمادگی کامل دارند.

مهاجری با اشاره به ظرفیت های گردشگری کرمان اظهار داشت: باید با معرفی این ظرفیت ها باعث رونق صنعت توریسم در استان کرمان شویم.