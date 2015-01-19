حضور بخش خصوصی در ورزش گیلان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بارلو امروز به هنگام بازدید از پروژه استخر الغدیر آستانه‌اشرفیه بابیان اینکه استراتژیک و راهبرد خودمان را درراه قهرمانی تعریف کردیم گفت: تکمیل کردن تأسیسات ورزشی، حضور بخش خصوصی را می‌طلبد که یکی از سیاست‌هایی دولت تدبیر و امید است.

وی با تأکید بر اینکه قطعاً از ظرفیت‌های بخش خصوصی در حوزه ورزش استفاده می‌کنیم، افزود: در حوزه نظام استعدادیابی، برنامه‌ها و راهبردهای خود را تدوین کردیم تا استعدادها را شناسایی کنیم.

معاون اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان پیش‌قراول راهبردهای استعدادیابی را تفاهم‌نامه اداره کل ورزش و جوانان با اداره کل آموزش‌و پرورش گیلان نام برد و اذعان کرد: در جلسه‌ مشترک مدیران این دو اداره کل راهبردها برای استعدادیابی مشخص شد تا دو دستگاه در کنار هم و با تفاهم و باهم افزایی کارها و رویکرد مثبت بتوانند نظام استعدادیابی را که بدنه و شاکله آن آموزش پرورش است اجرایی کنند.

حسن بارلو آموزش‌ و پرورش را به مزرعه‌ای تشبیه کرد و افزود: اگر ما در آموزش‌وپرورش کاشت خوبی داشته باشیم قطعا در برداشت هم می‌توانیم خیلی خوب به موفقیت‌های گران‌بها دست‌یابیم و در این حوزه از جوانان و نوجوانان می‌توانیم استفاده لازم را کنیم.

وی ضرورت رسیدن به هدف را داشتن امکانات سخت افزاری نام برد و اظهار کرد: درزمینهٔ نرم افزاری توانمندی‌های گیلان خوب و بسیار برجسته است و داوران خوبی که ازلحاظ سطح دانشی و بین‌المللی در سطح بالایی هستند می‌توانند به ما کمک بکنند.

این مسئول با اشاره به‌نظام رقابت‌های ورزشی و مسابقات گفت: اگر امکانات موجود در استان ساخته و عملی شوند جوانان و نوجوانان ما می‌توانند خودشان را آماده‌تر کنند و با فعالیت‌های ورزشی و تمرینات مستمر و پیگیر می‌توانیم به اهداف خود برسیم.

بارلو خواستار مشارکت دستگاه های تأثیرگذار در حوزه ورزش خصوصا مدیران استانی شد و تأکید کرد: مدیران استانی ازنظر بودجه و تأمین بودجه می‌توانند کمک بسیار مهم و خوبی به ما کنند که ما به این واسطه می‌توانیم به هدف و استراتژیک‌های تعریف‌شده برسیم.

معاون اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان به نقش ورزش در جامعه اشاره کرد و گفت: امروز اثرات ورزش بر پیکره جامعه می‌تواند بر جوانان و نوجوانان ما تأثیر بگذارد و در وهله اول می‌توانیم از طریق ورزش مهارت‌های زندگی و خصوصا زندگی ایرانی و اسلامی را به جوانان و نوجوانان ما یاد بدهیم.

این مقام مسئول ورزش را وسیله‌ای برای رسیدن به هدف عنوان کرد و افزود: یکی از ابزارهای که می‌تواند در این مسیر به ما کمک کند تا بتوانیم به هدف دست پیدا کنیم امکانات و تأسیسات ورزشی است که احداث بکنیم تا جوانان و نوجوانان ما از آن استفاده کنند و در این فضاها ورود پیدا کنند.

بارلو گفت: اگر بتوانیم امکانات را به حد استاندار جهانی برسانیم و در این فضاها جوانان و نوجوانان اول به مسائل زندگی، سلامتی و بهبود اخلاقشان بپردازند تا عزت و افتخار ملی برای کشور ما بیاورند و در میدان‌ها بین‌المللی مقام‌های قهرمان را کسب کنند به بخشی از اهداف خود دست‌یافته‌ایم.

وی تأکید کرد: امروز بخش بزرگی از جوانان و نوجوانان ما ازنظر ساختاری و اسکلتی دچار مشکل هستند می‌توانیم با حضور جوانان و نوجوانان در مکان‌های ورزشی در کاهش ساختاری و اسکلتی این قشر تأثیرگذار موفق عمل نماییم.

معاون اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان افزود: زمانی که در سطح بین‌المللی پرچم جمهوری اسلامی برافراشته می‌شود و مدال‌های رنگارنگی کسب می‌کنیم این مسائل نشان‌دهنده اقتدار و سربلندی جمهوری اسلامی است و بر خود واجب می‌دانیم که در حوزه ورزش‌ فعالیت گسترده‌ای داشته باشیم.

بارلو درباره تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در استان گیلان گفت: پروژه‌های زیادی را در دفتر عمرانی و فنی موردبررسی قراردادیم و سیاست ما این است که روی پروژه‌های بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد تمرکز کنیم و آن‌ها را به بهره‌برداری برسانیم.

معاون اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان به افتتاح چند پروژه ورزشی در دهه فجر اشاره کرده و ادامه داد: در آستانه ۳۶ امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قطعا ما باید دست آوردهای خود و اقتدار نظام را باوجود همه تحریم‌ها و کارشکنی‌ها به رخ جهانیان بکشیم و در این زمینه پروژه‌هایی را تا دهه فجر کامل کرده و به بهره‌برداری می‌رسانیم.