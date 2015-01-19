۴۲۰ نقطه اداری آذربایجان شرقی به شبکه دولت الکترونیک متصل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سربخشیان ظهر دوشنبه در جلسه کمیته ICT شهرستان هشترود با بیان این که تا پایان سال ۹۴، تعداد قابل توجهی نقطه اداری استان به شبکه دولت وصل می‌شوند، افزود: تمام نهادهای اجرایی در استان و شهرستان‌ها باید ارتباطات خود را از طریق شبکه دولت انجام دهند و راه‌های غیر از این مورد قبول نیست.



وی تاکید کرد: دفاتر پیشخوان خدمات دولت هم بر اساس شاخص‌هایی رتبه بندی خواهند شد و میزان ارایه خدمات در آنها نیز بر اساس همین رتبه بندی خواهد بود.



سربخشیان گفت: منابع مالی دولت محدود است و باید از توان بخش خصوصی استفاده کرد و در این راه نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است.



وی تصریح کرد: خدمات قابل ارایه در دفاتر پیشخوان باید متنوع باشد و این دفاتر باید در کمترین زمان بیشترین خدمات را ارایه کنند تا شاهد اقبال مردم به مراجعه به این دفاتر باشیم.



نظارت بیشتری بر دفاتر پیشخوان در استان شود

محمدتقی پاکزاد، معاون فناوری اطلاعات استاندار آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: دستگاه‌های دولتی مکلف هستند که خدمات خود را در بستر شبکه دولت و از طریق دفاتر پیشخوان و روستایی به مردم ارایه کنند.



وی با تاکید بر فعال بودن پرتال دستگاه‌های دولتی گفت: پرتال اطلاع‌رسانی هر شهرستان به عنوان درگاه ورودی آن شهرستان به حساب می‌آید و اهمیت زیادی دارد.



پاکزاد با بیان این که دفاتر پیشخوان کوچک‌ترین جزء دستگاه‌های دولتی در بخش خصوصی هستند، نظارت جدی بر کیفیت و کمیت ارایه خدمات در این دفاتر را مورد تاکید قرار داد.



وی همچنین با اشاره به اهمیت دفاتر ICT روستایی گفت: گسترش این دفاتر باعث حمایت از روستاییان و جلوگیری از مهاجرت می‌شود.

درآمد دفاتر پیشخوان ناکافی است

محمودیان، معاون فرماندار هشترود نیز ناکافی بودن درآمد دفاتر پیشخوان، پایین بودن پوشش شبکه تلفن همراه، عدم تجهیز مناسب برخی از دفاتر ICT روستایی و موازی‌کاری در دفاتر پیشخوان را از جمله مشکلات این شهرستان در حوزه آی‌تی ذکر کرد.

وی از همکاری دستگاه‌های اجرایی این شهرستان در جهت راه‌اندازی شبکه دولت الکترونیک خبر داد.

شهبازی، معاون انفورماتیک شرکت مخابرات استان نیز از راه‌اندازی دفاتر خدمات ICT در ۴۸ روستا و اینترنت پرسرعت در ۱۷ روستای شهرستان هشترود خبر داد.

