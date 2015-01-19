تامین اعتبار خرید 6 بالگرد امدادی/وضعیت انبارهای هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امیر محسن ضیایی در حاشیه مراسم تکریم و معارفه نماینده ولی فقیه و رئیس جمعیت هلال احمر، از مهمترین ماموریت های هلال احمر را امداد و نجات عنوان و اظهار کرد: از آنجا که به علت شرایط منطقه ایف ایران از نخستین پاسخ دهندگان به حوادث است، لذا باید آمادگی حداکثری در پاسخگویی به حوداث داشته باشیم.

وی افزود: همچنین در بخش کاهش ریسک و آمادگی دستگاه های مربوطه برای پاسخ دهی به حوادث اقداماتی که در گذشته انجام شده را دنبال خواهیم کرد تا در صورت رخداد حادثه بتوانیم به موقع پاسخ صحیح بدهیم.

رئیس جمعیت هلال احمر، جوانان و داوطلبان را از ظرفیت‌های مهم و قابل توجه هلال احمر دانست و گفت: باید هرچه بیشتر زمینه های ارائه خدمات داوطلبانه را فراهم کنیم چراکه ظرفیت های بسیار خوبی در این زمینه وجود دارد و داوطلبان ما فارغ از مسائل سیاسی، جغرافیایی، سن و رنگ همچنان آماده ارائه خدمات هستند.

وی در پاسخ به سئوالی درباره تعداد داوطلبان در کشور، افزود: هم اکنون بیش از یک میلیون داوطلب در جمعیت هلال احمر فعال هستند اما فعالیت های داوطلبانه بسیاری در کشور انجام می شود که ثبت نشده که با احتساب انها می توان گفت بیش از دو میلیون نفر در ارائه خدمات داوطلبانه فعال هستند در این زمینه برنامه هایی برای ثبت خدمات داوطلبانه ثبت نشده وجود دارد .

ضیایی با اشاره به اینکه تجهیز هر استان به بالگرد از برنامه های هلال احمر است، اظهارداشت: امسال اعتبار خوبی از سوی مجلس برای خرید بالگردها اختصاص یافته که امیدواریم بتوانیم با این اعتبار ۶ بالگرد دیگر را تامین کنیم.

به گفته وی، همه انبارهای جمعیت هلال احمر هم اکنون در کشور تکمیل است و برنامه هایی نیز برای بهره مندی مناسب از این امکانات در شرایط اضطرار وجود دارد.