۱۲۰ راه روستایی مسدود شده مراغه و چاراویماق بازگشایی شدند

علی هوشیار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت راه های مسدودی در استان گفت: بر اثر کولاک در محور چاراویماق و مراغه ۱۳۰ راه روستایی در این شهرستان ها مسدود شده بود.

وی ادامه داد: از دو روز پیش ماموران راهداری در تلاش برای بازکردن این راه ها هستند که هم اکنون تنها راه ۱۵ روستا در مراغه مسدود مانده است.

هوشیار افزود: با فرستادن نیروهای کمکی به این مناطق در پی بازگشایی دیگر مسیرهای مسدودی هستیم.

رییس اداره مدیریت بحران اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی از رانندگانی که قصد عبور از این محورها را دارند خواست قبل از حرکت در مسیرهای ارتباطی از طریق شماره ارتباطی ۱۴۱ از آخرین وضعیت مسیر تردد خود اطلاع کسب کنند.