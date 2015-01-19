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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۲۸

بسته شدن سفارتخانه های خارجی در صنعا/حمله به یک عضو مطرح انصارالله

بسته شدن سفارتخانه های خارجی در صنعا/حمله به یک عضو مطرح انصارالله

رسانه های عربی از بسته شدن سفارتخانه های کشورهای خارجی در صنعا خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه به نقل از منابع یمنی اعلام کرد سفارتخانه های خارجی در صنعا در پی درگیریها در این شهر، بسته شدند.

به ادعای العربیه، درگیریهای شدیدی میان حوثیها و نیروهای گارد ریاست جمهوری در اطراف کاخ ریاست جمهوری در صنعا صبح امروز رخ داد و حوثیها خیابانهای منتهی به کاخ را مسدود کردند، البته رسانه های عربی از اعلام آتش بس در صنعا نیز خبر داده اند.

العربیه همچنین مدعی تیراندازی به سوی خودرو حامل نخست وزیر یمن در صنعا شد.

المیادین هم از دستور عبدربه منصور هادی رئیس جمهور یمن برای تشکیل کمیته ای در خصوص آتش بس و مسائل مورد اختلاف دیگر با انصارالله خبر داده است.

تلاشهایی برای مهار بحران در حال انجام است. خبرنگار المیادین از حمله به مشاور عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن که از اعضای انصارالله به شمار می رود، خبر داده است. المیادین در عین حال گزارش داد درگیریها میان نیروهای کمیته مردمی و نیروهای گارد ریاست جمهوری به سبب شکست توافق آتش بس از سرگرفته شده است.

 

 

 

 

 

 

 

کد مطلب 2468209

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