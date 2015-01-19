به گزارش خبرنگار مهر، محمد خزایی در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری اتاق ایران گفت: طرح ویژه دولت برای مقررات‌زدایی و جذب و حمایت از سرمایه‌گذاران هم‌اکنون در وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید وزیر اقتصاد در حال تدوین است و وقت زیادی برای شناسایی موانع و مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاران صرف شده است که امیدواریم ظرف یک سال آتی شفاف‌سازی بسیار زیادی در مورد جذب سرمایه‌گذاران خارجی و حل مشکلات صورت گیرد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ایران تامین منابع مالی خارجی را به 2 صورت استقراض خارجی یا فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار قرار داده و این یک ضرورت ملی برای ایران به شمار می‌رود که مهمترین دلیل آن الزام کشور به قطع وابستگی به درآمدهای نفتی است چراکه قیمت نفت به دست ما نیست و در بازارهای بین‌المللی از سوی افراد دیگری تامین می‌شود.

وی تصریح کرد: در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده چندین بند به صورت صریح بر افزایش بهره‌وری در اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تکیه شده است.

به گفته خزایی رشد و توسعه اقتصادی ایران کارآفرینی و ایجاد صادرات در کشوری که با 15 کشور دیگر هم مرز است و هاب منطقه‌ای به شمار می‌رود بازار بسیار جذابی را پیش روی سرمایه‌گذاران انجام می‌دهد اما باید توجه داشت که شرایط فعلی منطقه بسیار شکننده است و متاسفانه نصایحی که در گذشته به کشورهای خارجی بر روی ثبات و امنیت منطقه و موضوع تروریسم صورت می‌گرفت امروز محقق شده است بنابراین اکنون دنیا در شرایطی حساس در منطقه‌ای به سر می‌برد که جزیره امن مقتدری به نام ایران در آن قرار دارد و ثروت، فقر، رشد اقتصادی و عدم رشد این کشور بر روی ثبات و امنیت منطقه اثرگذار است.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه اکنون سرمایه‌گذاری برای ایران یک جنبه ملی به شمار می‌رود و دولت نیز بر روی آن اهتمام جدی دارد از منظر دیگر در امر رشد و توسعه اقتصادی منطقه نیز سرمایه‌گذاری در ایران و استفاده از امکاناتی که این کشور اعم از انرژی، نیروی کار و راه‌های مواصلاتی دارد می‌تواند برای دنیا مقرون به صرفه باشد.

وی اظهار داشت: روابط اقتصادی و سیاسی منطقه‌ای از سوی ایران در حال توسعه است و مراودات گسترده‌ای با کشورهایی همچون افغانستان و عراق شکل گرفته ضمن اینکه رفت و آمدها و گفت‌وگوهای تجاری از سوی رئیس‌جمهور در اجلاس داووس و حضور نمایندگان دولت در محافل اقتصادی این پیام را به سرمایه‌گذاران می‌دهد که ایران توسعه را فقط به عنوان یک مقوله اقتصادی برای خود تلقی نمی‌کند بلکه ایجاد ثبات و رشد امنیت در منطقه نیز در گرو سرمایه‌گذاری در ایران است.