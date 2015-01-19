فیلم/ بارش برف کرمانیها را غافلگیر کرد/ شادی مردم در معابر عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمان در سال جاری یکی از خشک ترین سالهای خود را طی کرد این درحالی بود که در سال گذشته کرمان با بارش برفی مواجه شده بود که طی ۴۰ سال گذشته بی سابقه بود و دمای هوا نیز به ۲۰ درجه زیر صفر رسید اما امسال علیرغم پیش بینی های هواشناسی در خصوص عدم بارش برف طی روزهای آینده در شهر کرمان مردم این شهر بار دیگر طعم برف رو چشیدند.

این در حالی است که بارندگی در سال جاری در کرمان نسبت به سال قبل ۶۱ درصد کاهش یافته است و کرمانیها حتی شاهد بارش باران نیز نبودند.

شادی مردم کرمان در معابر عمومی

بارش برف امروز موجب خوشحالی مردم و کشاورزان شده است این درحالی است که شدت بارش برف در ارتفاعات کرمان بیشتر است و بنا به اعلام پلیس راه کرمان عبور و مرور خودروها در جاده ها باید با زنجیر چرخ انجام شود و به مردم توصیه شده است که از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.

مریم سلاجقه کارشناس هواشناسی کرمان نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: سامانه بارشی هم اکنون در استان کرمان مستقر است و اکثر شهرستانها شاهد بارش باران و برف هستند اما در ارتفاعات بارش برف غالب است.

وی افزود: بارندگیها تا فردا ادامه دارد و احتمال بارش در شهر کرمان و ارتفاعات و مناطق برفگیر در ساعتهای آینده ادامه دارد.

وی گفت: بارشها در روز سه شنبه در جنوب کرمان شدت می یابد این درحالیست که پیش بینیها از کاهش شدید شاخص بارندگی بلند مدت در جنوب کرمان روی خواهد داد.

امدادرساني به ۵۰۰ مسافر گرفتار در برف کرمان

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان به خبرنگار مهر گفت: ۲۴۲ مسافر گرفتار در برف توسط نیروهای امدادی اسکان اضطراری داده شدند.

علی گنج کریمی افزود: همچنین نیروهای امدادی به ۱۲۵ دستگاه خودرو كه دربارش اخير استان در گردنه های برفگیر گرفتار و متوقف شده بودند، کمک کردند و تعداد ۱۵ نفر انتقال يافته اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان همچنين با عنوان ۷ مورد تصادف در روز اخير درجاده هاي استان افزود: ۱۸ نفر حادثه ديده اند كه ازاين افراد تعداد ۱۵نفر مصدوم شده و همچنين ۳ نفر درمان سرپايي، ۴ نفر مصدوم به اولین مرکز درمانی انتقال یافت.

وي در ادامه تصريح كرد: ۱۳۵نفر روز امدادگر و ۸۵ پرسنل به همراه ۴۵ دستگاه آمبولانس و خودرو نجات كمك دار سبك وسنگين به حادثه ديدگان خدمات امدادي، درماني، اقلام و مواد غذايي ارائه نموده اند.