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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۵۸

احمدی:

چهارمحال و بختیاری در سالجاری ۳۴ روز هوای پاک داشت

چهارمحال و بختیاری در سالجاری ۳۴ روز هوای پاک داشت

شهرکرد - مدیرکل محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری گفت: در سالجاری چهارمحال و بختیاری ۳۴ روز هوای پاک داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدی پیش از ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی با اشاره به گرامیداشت ۲۹ دیماه روز هوای پاک، اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری در سالجاری ۳۴ روز هوای پاک و ۲۵۷ روز هوای سالم داشت.

وی افزود: این استان به مدت ۱۲ روز هوای ناسالم داشت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه هوا مهمترین عنصر برای زنده مانده بشر محسوب می شود، تاکید کرد: هوای پاک هوایی است که ترکیب آن به دور از ذرات معلق باشد.

شهرام احمدی گفت: اگر هوا ترکیب شود به ذرات معلق، گازها و ... برای انسان بسیار مضر و آسیب رسان است.

وی ادامه داد: آلودگی هوا دو منشا دارد، یکی منشا طبیعی مانند آتشفشان ها و دیگری منشا مصنوعی مانند وسایل نقلیه کارخانجات صنعتی و... است.

شهرام احمدی

آزمایشگاه خاک به زوی در استان راه اندازی می شود

مدیر کل محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به اینکه آلودگی هوا موجب ایجاد بیماری در انسان می شود و حتی بسیاری از بیماری ها را مانند آسم تشدید می کند، اظهار داشت: آلودگی هوا گیاهان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و موجب آسیب به گیاهان می شود که نمونه آن آسیب دیدن درختان در کنار بزرگ راه های پر تردد است.

وی تصریح کرد: وسایل نقلیه موتوری بیشترین عامل ایجاد آلودگی هستند.

شهرام احمدی با اشاره به اینکه اداره محیط زیست در این راستا اقدامات زیادی انجام داده است، تاکید کرد: برگزاری کارگاه های آموزشی، بازدید از کارخانجات و پالایش میزان آلودگی و شناسایی واحد های متخلف و... از مهمترین اقدامات در راستای جلوگیری از آلودگی هوا در این استان است.

 مدیر کل محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری گفت: کارخانجات صنعتی مهم مانند کارخانه سیمان و کارخانه قند و... مورد برسی آنلاین هستند و به صورت آنلاین میزان آلودگی آنها برسی می شود.

وی در ادامه گفت: آزمایشگاه خاک به زوی در این استان راه اندازی می شود.

کد مطلب 2468212

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