تشکیل ۳۵ فقره پرونده تخلف اقتصادی در شهرستان دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، علي اصغر مجد عصر دوشنبه در جلسه كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز شهرستان دامغان در محل فرمانداري اين شهرستان، پديده قاچاق را بسیار مخرب و باعث صدمه رساندن بر پيكره اقتصاد كشور دانست و اظهار داشت: این امر برنامه ها و سياست هاي توسعه اقتصادي دولت را مختل ساخته و منجر به كاهش توليدات داخلي، افزايش بيكاري و مشكلات اجتماعی ناشي از آن مي شود.

وي با بیان اینکه شيوع پديده قاچاق كالا علاوه بر ضربه وارد كردن به توليدات داخلي حقوق مصرف كنندگان را نيز ضايع مي كند، افزود: بر اساس گزارشات صنفي در بازرسي هاي انجام شده از ابتداي سالجاري تاكنون ۳۵ فقره پرونده تخلف اقتصادي در شهرستان دامغان تشكيل شده كه بيشترين اين تخلفات به ارزش ۱۸۰ ميليون ريال در خصوص لوازم آرايشي و بهداشتي بوده است.

رئيس كميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان دامغان با اشاره به مصوبات جلسات استاني و تاكيد بر مبارزه با قاچاق سوخت خاطرنشان ساخت: با بررسي كالاي قاچاق وارداتي موجود در بازار معلوم مي شود كه بسياري از اين اقلام فاقد ضمانت و خدمات پس از فروش هستند که خود مردم را دچار مشکل می کند.

مجد از اجرايي نشدن برخي مصوبات جلسات گذشته كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز شهرستان دامغان انتقاد كرد و افزود: در جلسات آينده بايد تمامي مصوبات اجرا نشده بررسي و نتيجه آن به دبيرخانه كميسيون واقع در فرمانداري شهرستان دامغان ارسال شود.

وي از عرضه گسترده متادون غيرمجاز در صنوف عطاري ها اظهار ناخرسندي كرد و دستور داد در اسرع وقت موضوع بررسي و گزارش جامعه آن به فرمانداري شهرستان دامغان ارسال شود.

معاون سياسي امنيتي فرماندار شهرستان دامغان نيز در اين جلسه ضمن تاكيد بر مبارزه جدي مسئولان با پديده قاچاق كالا اظهار داشت: این امر رفاه و فرصت هاي شغلي افراد جامعه كاهش مي یابد و آن را به ديگر كشور ها منتقل مي كند.

علي محمد مويدي زاده گفت: تضييع حقوق مردم و كاهش درآمدهاي دولت از محل حقوق گمركي و سود بازرگاني يكي ديگر از زيانهاي قاچاق كالا است چرا كه اين كار موجب مي شود زمينه هاي سرمايه گذاري محدود شود.

سرهنگ علاءالدين ميثمي فر رئيس پليس پيشگيري و عمليات فرماندهي انتظامي شهرستان دامغان نيز در خاتمه اين جلسه با اشاره به كشف و ضبط ۵۴ هزار ليتر سوخت قاچاق در اين شهرستان طي ۹ ماهه گذشته گفت: در اين مدت همچنين ۶۶۱ مورد تجهيزات ماهواره اي و ۷۴۵ ليتر مشروبات الكلي نيز كشف شد.

در اين جلسه هر يك از اعضا ديدگاه ها، نظرات و گزارشات خود را در مبارزه هر چه بهتر با قاچاق كالا و ارز ارائه دادند.