«استاد مشفق کاشانی» از معماران امارت رفیع شعر انقلاب بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت استاد مشفق کاشانی صادر کرد و فقدان این چهره ماندگار شعر انقلاب را به خانواده محترم ایشان و جامعه ادبی کشور تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت محسن مومنی شریف به این شرح است:
بسم الله الحی القیوم
بر این کبود غریبانه زیستم چون ابر
تمام هستی خود را گریستم چون ابر
شاعر فرزانه و متعهد، استاد مشفق کاشانی را میتوان به حق از معماران امارت رفیع شعر انقلاب نامید. بزرگ مردی که علاوه بر چیره دستی در شعر و ادب، همواره به جوان مردی و حسن خلق نیز شهره بود. بیشک فراق چنین مرد شریفی که اسوة ادب و اخلاق بود، داغ جان سوزی بر دل اهل ادب نهاد.
حوزه هنری فقدان این چهرة ماندگار شعر انقلاب را به خانوادة محترم ایشان و جامعة ادبی کشور تسلیت عرض کرده، از درگاه پروردگار حیّ متعال برای آن فقید گران مایه، رحمت و مغفرت و برای علاقه مندان و بازماندگان ایشان شکیبایی آرزومند است.
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