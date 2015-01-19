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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۰۰

پیام تسلیت مومنی در سوگ استاد مشفق؛

«استاد مشفق کاشانی» از معماران امارت رفیع شعر انقلاب بود

«استاد مشفق کاشانی» از معماران امارت رفیع شعر انقلاب بود

رئیس حوزه هنری در پیام تسلیت خود به مناسبت درگذشت استاد مشفق کاشانی گفت: «استاد مشفق کاشانی» را می‌توان از معماران امارت رفیع شعر انقلاب نامید.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت استاد مشفق کاشانی صادر کرد و فقدان این چهره ماندگار شعر انقلاب را به خانواده محترم ایشان و جامعه ادبی کشور تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت محسن مومنی شریف به این شرح است:
بسم الله الحی القیوم

بر این کبود غریبانه زیستم چون ابر
تمام هستی خود را گریستم چون ابر

شاعر فرزانه و متعهد، استاد مشفق کاشانی را می‌توان به حق از معماران امارت رفیع شعر انقلاب نامید. بزرگ مردی که علاوه بر چیره دستی در شعر و ادب، همواره به جوان مردی و حسن خلق نیز شهره بود. بی‌شک فراق چنین مرد شریفی که اسوة ادب و اخلاق بود، داغ جان سوزی بر دل اهل ادب نهاد.
حوزه هنری فقدان این چهرة ماندگار شعر انقلاب را به خانوادة محترم ایشان و جامعة ادبی کشور تسلیت عرض کرده، از درگاه پروردگار حیّ متعال برای آن فقید گران مایه، رحمت و مغفرت و برای علاقه مندان و بازماندگان ایشان شکیبایی آرزومند است.

کد مطلب 2468215

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