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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۴۱

معاون آموزشی وزارت بهداشت :

دستیاران پزشکی تنها از طریق آزمون پذیرفته می شوند

دستیاران پزشکی تنها از طریق آزمون پذیرفته می شوند

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پذیرش هرگونه دستیار تخصصی پزشکی تنها از طریق آزمون دستیاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید امیر محسن ضیایی با اعلام این خبر افزود: بر اساس توافق به عمل آمده در راستای اجرای برنامه تربیت پزشک پژوهشگر که بین دو معاونت تحقیقات و فناوری و معاونت آموزشی وزارت بهداشت صورت گرفته، مقرر شده است به منظور پیشبرد اهداف علم و فناوری کشور در حوزه علوم پزشکی، سلامت و بهداشت و تربیت منابع انسانی سرآمد در این حوزه ها، نسبت به اجرای برنامه تربیت پزشک پژوهشگر اقدام شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: از اهداف اصلی این برنامه، توسعه علوم و فناوری های مربوطه به حوزه پزشکی، سلامت و بهداشت مطابق اولویت های کشور، تربیت متخصصان و دانشمندان سرآمد حوزه پزشکی، افزایش تاثیرگذاری پژوهشگران کارآمد در عرصه پزشکی، سلامت و بهداشت و کاهش روند مهاجرت نخبگان پزشکی از کشور است.

ضیایی گفت: پذیرش هر گونه دستیار تخصصی بالینی پزشکی تنها از طریق آزمون دستیاری ممکن است . از معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت درخواست شده است، نظر خود را به منظور رفع ابهامات قانونی در خصوص اجرای برنامه تربیت پزشک پژوهشگر اعلام کند.

کد مطلب 2468218
زهره بال

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