آمار تصادفات ناوگان اتوبوسرانی بیش از ۳۳ درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، شمس الله فیروزیان دوشنبه در جمع خبرنگاران این کاهش را در قیاس با مدت مشابه سال قبل عنوان و تصریح کرد: در این مدت با توجه به دقت رانندگان اتوبوسرانی آمار فوتی با بیش از ۷/۶۶ درصد بیشترین کاهش را بین تصادفات داشته و تصادفات جرحی نیز ۲۷.۶ درصد و مالی ۴/ ۳۶ درصد به نسبت سال گذشته کاهش یافته اند.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر افزود: بررسی ها نشان می دهد آمار سوانح و تصادفات ۷/۳۳ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته که این امر با تلاش و برنامه ریزیهای مناسب مدیران و اتوبوسرانان تلاشگر حاصل شده است.

وی در ادامه گفت: موضوع آموزش در سالجاری در حوزه حمل و نقل به صورت چشمگیری مورد توجه قرار گرفته و آموزش های مستمر رانندگان با حضور کارشناسان پلیس راهور و اساتید دانشگاه از مهمترین عوامل موثر وتاثیر گذار در کاهش ۳۳.۷ درصدی آمار تصادفات ناوگان اتوبوسرانی داشته است.

فیروزیان با تاکید بر تداوم این رویکرد و افزایش کیفیت وکمیت این آموزشها در آینده افزود: در همین راستا ۲۸ نفر از اتوبوسرانان که بر اساس آمارهای موجود در پنج سال گذشته هیچ تصادفی نداشته اند تجلیل و با هدف توسعه فرهنگ رانندگی ایمن در کلانشهر تبریز به عنوان سفیران ایمنی و سلامتی در حوزه حمل و نقل شهری معرفی خواهند شد.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در پایان از مرکز کنترل هوشمند ترافیک اتوبوسرانی به عنوان مهمترین ابزار نظارتی در بررسی عملکرد اتوبوسرانان در معابر و مسیر ها نام برد و اظهار داشت: این مهم در کنار اقداماتی چون حضور به موقع و افزایش گشت های نظارتی در حوزه کنترل میدانی و کارهای آموزشی تاثیر چشمگیری در کاهش و کنترل حوادث و سوانح داشته است.