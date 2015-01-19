پنج هزار فرد مبتلا به ایدز در فارس شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مقیمی سارانی ظهر دوشنبه در نشست خبری، بیان کرد: بنابر آمار ارائه شده 100 هزار ایدزی در کشور وجود دارد که از این تعداد فقط 25 هزار نفر شناسایی شده اند که پنج هزار نفر از آن ها در فارس هستند.

وی با بیان اینکه در سال های اخیر انتقال ایدز از طریق استفاده از سرنگ آلوده و انتقال از طریق مادر به کودک کاهش یافته است، اظهار داشت: در استان در سال 90، 60 درصد، در سال 91، 52 درصد و در سال 92، 41 درصد از افرادی که به ایدز مبتلا شده اند از طریق اعتیاد تزریقی با استفاده از سرنگ آلوده بوده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: انتقال ایدز از طریق مادر به کودک نیز در سال 90، 3.8 درصد، 91، 3.2 درصد و در سال 92، 2.9 درصد بوده است و در عوض 21 درصد، 33 درصد و 37 درصد افراد به ترتیب در سال های 90، 91 و 92 از طریق جنسی به ایدز مبتلا شده اند.

مقیمی سارانی با بیان اینکه سالانه هفت تا 9 هزار نفر به تعداد افراد مبتلا به ایدز در کشور افزوده می شوند، گفت: هزینه هر بیمار مبتلا به ایدز، در طول یک سال 50 میلیون تومان است.

20 هزار زن در فارس معتاد هستند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه پنج درصد از جمعیت فارس معتاد هستند، گفت: در حدود 20 هزار نفر از معتادان زن هستند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: در کشور و در استان فارس مصرف تریاک و شیشه از مواد مخدر دیگر بیشتر است.

مقیمی سارانی بیان کرد: 10 الی 20 درصد از افراد معتاد مواد را از طریق تزریق مصرف می کنند که می تواند منجر به انتقال بیماری هایی چون هپاتیت و ایدز شود.

فعالیت 187 مرکز ترک اعتیاد در فارس

وی گفت: حدود 187 مرکز ترک اعتیاد در فارس فعال هستند که پنج مورد از آن ها دولتی و بقیه خصوصی هستند و هر کدام بین 100 تا 150 بیمار را پوشش می دهند که روزانه دوزی از متادون را دریافت می کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: در سال گذشته معادل 60 تن تریاک، مواد ترک کننده ای مثل متادون و بوپرونورفین به افراد معتاد در فارس داده شده است.