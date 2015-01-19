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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۰۶

فرودگاه دونتسک اوکراین به کنترل مخالفان درآمد

فرودگاه دونتسک اوکراین به کنترل مخالفان درآمد

مخالفان اوکراینی کنترل فرودگاه دونتسک را در دست گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی،مخالفان طرفدار روسیه در شرق اوکراین اعلام کردند که کنترل فرودگاه دونتسک را پس از چند روز درگیری سنگین در دست گرفتند.

«الکساندر زاخارچنکو» رهبر مخالفان جدایی طلب هوادار روسیه در یک کنفرانس خبری در دونتسک اعلام کرد شورشیان کنترل فرودگاه را در دست گرفته اند.

مقامات اوکراین هنوز این خبر را تایید نکردند.سازمان ملل متحد اعلام کرده است از ماه آوریل تاکنون بیش از چهار هزار و 700 نفر در شرق اوکراین کشته شده اند.
 

کد مطلب 2468222
شقایق لامع زاده

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