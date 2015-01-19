فرودگاه دونتسک اوکراین به کنترل مخالفان درآمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی،مخالفان طرفدار روسیه در شرق اوکراین اعلام کردند که کنترل فرودگاه دونتسک را پس از چند روز درگیری سنگین در دست گرفتند.



«الکساندر زاخارچنکو» رهبر مخالفان جدایی طلب هوادار روسیه در یک کنفرانس خبری در دونتسک اعلام کرد شورشیان کنترل فرودگاه را در دست گرفته اند.



مقامات اوکراین هنوز این خبر را تایید نکردند.سازمان ملل متحد اعلام کرده است از ماه آوریل تاکنون بیش از چهار هزار و 700 نفر در شرق اوکراین کشته شده اند.

