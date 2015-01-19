به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله حسین نوری همدانی قبل از ظهر دوشنبه در دیدار جمعی از بانوان شیعه عربستان با اشاره به اینکه در شرق عربستان سعودی نقاطی وجود دارد که شیعیان در آنجا زندگی میکنند، اظهار داشت: شیعیان این مناطق روشن، تحصیلکرده و آگاه به زمان هستند و با شیعیان بحرین نیز ارتباط دارند.
وی ادامه داد: امروزه لازم است افرادی از مرد یا زن تربیت شوند که به اوضاع زمان و جهان آشنا شوند و در راستای شناخت زمان حرکت کنند و گام بردارند.
استاد سطوح عالی حوزه افزود: شناخت زمان در واقع همان شناخت اهل زمان و حوادث زمان است، یعنی شناخت نقشههایی که دشمنان درباره اسلام دارند تا در راستای این شناخت وظیفه خود را بشناسیم.
وی بیان کرد: عربستان دارای اوضاع پیچیده، حساس و مهمی است، شیعه و سنی از گذشته در کنار یکدیگر زندگی کردهاند و مشکلی با یکدیگر نداشتهاند، امروز دشمن اصلی مسلمانان، داعش و سلفیها هستند که توسط آمریکا، اروپا و دشمنان اسلام ایجاد شده است و این گروهها توسط دولت آل سعود و قطر حمایت میشوند.
آیت الله نوری همدانی اضافه کرد: شیعه و سنی برادر هم هستند و ما اهل سنت را دوست داریم، شیعه و سنی مانند یک جسم واحد هستند، اما اخیرا آمریکا، صهیونیست، اروپا و حامیان آنها مثل آل خلیفه و آل سعود با حمایتهای مالی و فروش نفت خود از گروههای سلفی تکفیری و داعش حمایت میکنند.
باید تلاش کنیم اسلام اصیل و ناب به جهانیان معرفی شود
این مرجع تقلید شیعیان با تأکید بر اینکه باید تلاش کنیم تا اسلام اصیل و ناب به جهانیان معرفی شود، گفت: پولهایی که توسط آل سعود خرج میشود سبب کشتار مسلمانان در سوریه و عراق میشود.
وی با اشاره به اینکه شیعیان حجاز افراد مستضعفی هستند که تحت فشار دولت ظالم سعودی قرار دارند، عنوان کرد: آیت الله شیخ نمر چندماه است در بازداشت به سر میبرد که ما خواستار پایان این موضوع هستیم.
آیت الله نوری همدانی در پایان خطاب به حاضران این جلسه گفت: امروزه بر امثال شما لازم است که دشمنان را بشناسید و در راستای معرفی، تعریف و تبلیغ اسلام ناب محمدی قدم بردارید.
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