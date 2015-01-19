به گزارش خبرنگارمهر‏، آیت الله حسین نوری همدانی قبل از ظهر دوشنبه در دیدار جمعی از بانوان شیعه عربستان‏‏ با اشاره به اینکه در شرق عربستان سعودی نقاطی وجود دارد که شیعیان در آنجا زندگی می‌کنند، اظهار داشت: شیعیان این مناطق روشن‏، تحصیلکرده و آگاه به زمان هستند و با شیعیان بحرین نیز ارتباط دارند.

وی ادامه داد: امروزه لازم است افرادی از مرد یا زن تربیت شوند که به اوضاع زمان و جهان آشنا شوند و در راستای شناخت زمان حرکت کنند و گام بردارند.

استاد سطوح عالی حوزه افزود: شناخت زمان در واقع‌‌ همان شناخت اهل زمان و حوادث زمان است، یعنی شناخت نقشه‌هایی که دشمنان درباره اسلام دارند تا در راستای این شناخت وظیفه خود را بشناسیم.

وی بیان کرد: عربستان دارای اوضاع پیچیده‏، حساس و مهمی است، شیعه و سنی از گذشته در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند و مشکلی با یکدیگر نداشته‌اند‏، امروز دشمن اصلی مسلمانان‏، داعش و سلفی‌ها هستند که توسط آمریکا، اروپا و دشمنان اسلام ایجاد شده است و این گروه‌ها توسط دولت آل سعود و قطر حمایت می‌شوند.

آیت الله نوری همدانی اضافه کرد: شیعه و سنی برادر هم هستند و ما اهل سنت را دوست داریم، شیعه و سنی مانند یک جسم واحد هستند، اما اخیرا آمریکا، صهیونیست، اروپا و حامیان آنها مثل آل خلیفه و آل سعود با حمایت‌های مالی و فروش نفت خود از گروه‌های سلفی تکفیری و داعش حمایت می‌کنند.

باید تلاش کنیم اسلام اصیل و ناب به جهانیان معرفی شود

این مرجع تقلید شیعیان با تأکید بر اینکه باید تلاش کنیم تا اسلام اصیل و ناب به جهانیان معرفی شود، گفت: پول‌هایی که توسط آل سعود خرج می‌شود سبب کشتار مسلمانان در سوریه و عراق می‌شود.

وی با اشاره به اینکه شیعیان حجاز افراد مستضعفی هستند که تحت فشار دولت ظالم سعودی قرار دارند، عنوان کرد: آیت الله شیخ نمر چندماه است در بازداشت به سر می‌برد که ما خواستار پایان این موضوع هستیم.

آیت الله نوری همدانی در پایان خطاب به حاضران این جلسه گفت: امروزه بر امثال شما لازم است که دشمنان را بشناسید و در راستای معرفی، تعریف و تبلیغ اسلام ناب محمدی قدم بردارید.