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۸ آبان ۱۳۸۴، ۱۵:۵۸

به همت مركز موسيقي حوزه هنري

آلبوم آذري " مهربان " منتشر شد

آلبوم آذري " مهربان " منتشر شد

آلبوم آذري زبان " مهربان " با صداي "ودود موذن زاده" به همت مركز موسيقي حوزه هنري منتشر شد.

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، مركز موسيقي حوزه هنري، به تازگي آلبومي را به زبان آذري با صداي " ودود موذن زاده" منتشر كرده است.

موذن زاده كه پيش از اين، بيش از سي سال به عنوان نقاش شناخته مي شده، چند سال است كه در كنار نقاشي به موسيقي نيز مي پردازد و در اركسترهايي نظير "اركستر بزرگ نظامي"، "اركستر موسيقي ملي ايران"،"اركستر موسيقي صدا و سيما" و ... فعاليت داشته است. او همچنين در شهرهاي مختلف ايران و كشورهاي مختلف دنيا برنامه هايي را داشته است.

در اين آلبوم وي قطعاتي را نظير "گيزير اوغلو مصطفي بيگ"، "قالالي كنديميز"، "لاچين"، "عناد"، "سن سيز"، "گل گل"،"پنجره"،"قربان آدينا""،بهار سين سيز"،"مهربان اولاق" و ...گنجانده شده است.

تمامي اين قطعات با استفاده از سازهاي محلي آذري نواخته شده اند و تنظيم آنها را "جيحون قدش اف" به عهده داشته است.

کد مطلب 246870

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