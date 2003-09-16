موفقيت ما جواب قاطعي براي مخالفان بود

بهنام محمودي ستاره ارزشمند تيم ملي واليبال كشورمان در مورد رقابتهاي قهرماني آسيا گفت : تا حد توان تلاش كرديم و فكر مي كنم نتيجه خوبي هم بدست آورديم . مقابل ژاپن عالي بوديم و تمام دستورات تاكتيكي را به نحو احسن انجام داديم و در نهايت هم اين تيم را با قدرت شكست داديم ولي در بازي با چين داور تايلندي اعصاب تيم ما را به هم ريخت . او در مواقع حساس به ضرر ما سوت زد و باعث پائين آمدن روحيه بچه ها شد . آقاي پارك تمام روشهاي مقابله با اين تيم را هم به ما گفته بود ولي در شرايط رواني پيش آمده حتي نتوانستيم از 60 درصد توانائي هاي خود بهره ببريم .

محمودي افزود : ايراد كار ما اين است كه همواره براي بازيهاي تداركاتي با روسها روبرو مي شويم . البته آنها در كلاس جهاني صاحب سبك ممتازي هستند ولي استيل بازي آنها قدرتي است و اين باعث مي شود كه براي مقابله با حريفان خود در آسيا ( چين ، كره جنوبي و ژاپن ) كه با روش سرعتي بازي مي كنند ، دچار نوسان شويم . ما در بازيهاي تداركاتي بايد استيل سرعتي حريفان آسيائي خود را هم مدنظر داشته باشيم .

وي در پايان افزود : براي شركت در مسابقات انتخابي المپيك بايد بلافاصله كارهاي تداركاتي خود را شروع كنيم و اجازه ندهيم كه كار به ماههاي آخر كشيده شود .