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۲۵ شهریور ۱۳۸۲، ۱۱:۰۱

بهنام محمودي در گفتگو با "مهر" :

موفقيت ما جواب قاطعي براي مخالفان بود

موفقيت ما جواب قاطعي براي مخالفان بود

موفقيت ما در رقابتهاي واليبال قهرماني آسيا پاسخ دندان شكني بود به آنهائي كه پيروزي هاي واليبال را زير سوال مي بردند .

بهنام محمودي ستاره ارزشمند تيم ملي واليبال كشورمان در مورد رقابتهاي قهرماني آسيا گفت : تا حد توان تلاش كرديم و فكر مي كنم نتيجه خوبي هم بدست آورديم . مقابل ژاپن عالي بوديم و تمام دستورات تاكتيكي را به نحو احسن انجام داديم و در نهايت هم اين تيم را با قدرت شكست داديم ولي در بازي با چين داور تايلندي اعصاب تيم ما را به هم ريخت . او در مواقع حساس به ضرر ما سوت زد و باعث پائين آمدن روحيه بچه ها شد  . آقاي پارك تمام روشهاي مقابله با اين تيم را هم به ما گفته بود ولي در شرايط رواني پيش آمده حتي نتوانستيم از 60 درصد توانائي هاي خود بهره ببريم .

محمودي افزود : ايراد كار ما اين است كه همواره براي بازيهاي تداركاتي با روسها روبرو مي شويم . البته آنها در كلاس جهاني صاحب سبك ممتازي هستند ولي استيل بازي آنها قدرتي است و اين باعث مي شود كه براي مقابله با حريفان خود در آسيا ( چين ، كره جنوبي و ژاپن ) كه با روش سرعتي بازي مي كنند ، دچار نوسان شويم . ما در بازيهاي تداركاتي بايد استيل سرعتي حريفان آسيائي خود را  هم مدنظر داشته باشيم .

وي در پايان افزود : براي شركت در مسابقات انتخابي المپيك بايد بلافاصله كارهاي تداركاتي خود را شروع كنيم و اجازه ندهيم كه كار به ماههاي آخر كشيده شود .

کد مطلب 24688

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