خطر خشكي چشم با مصرف تن ماهي كاهش مي يابد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، بررسي محققان و چشم پزشكان بر 37 هزار زن مبتلا به خشكي چشم و عادات غذايي و بهداشتي آنها نشان داد كه مصرف قابل توجه اسيد چرب امگا سه اثر بازدارنده در برابر بيماري خشكي چشم دارد.

بر اساس اين گزارش، در اين تحقيق افرادي كه بيش از 500 گرم تن ماهي در هفته مصرف كردند 68 درصد كمتر از ديگر افراد به اين بيماري مبتلا شده بودند.

بر پايه اين گزارش، خشكي چشم نوعي بيماري چشمي است كه موجب كاهش اشك چشم مي شود و اين بيماري بيشتر در زنان 40 سال به بالا و كاربران رايانه بروز كرده و آنها را گرفتار مي كند.

بر اساس اين گزارش، در صورت ابتلاي فرد به بيماري خشكي چشم، فرد احساس مي كند جسمي خارجي يا گرد و و غبار وارد چشمش شده كه از جمله نشانه هاي اين بيماري خشكي و درد چشم، ديد متغير، خستگي چشم، عدم تحمل در برابر دود و باد و عدم تحمل در برابر لنزهاي چشمي است.