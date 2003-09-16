اجراي قانون نوسازي صنايع ، مشمولان بيمه بيكاري را افزايش مي دهد

احمد پايور در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: با افزايش تعداد مشمولان بيمه بيكاري تعدادي از آنها با برخي تسهيلات بازنشسته مي شوند و تعدادي ديگر اگر شرايط بازنشسته شدن را نداشته باشند ، به عنوان نيروهاي مازاد از كار منفك مي شوند و به عنوان بيكاران از صندوق مقرري دريافت مي كنند .

وي اظهار داشت : در حال حاضر تعداد كساني كه از مقرري بيمه بيكاري استفاده مي كنند 121 هزار نفر است كه با ابلاغ و اجراي قانون نوسازي صنايع روند مقرري بگيران شدت بيشتري پيدا خواهد كرد .

پايور ادامه داد : پيش بيني مي شود پس از اجراي قانون نوسازي صنايع در مرحله اول اجرا حدود 30 هزار نفر در همان ابتداي كار به مقرري بگيران بيمه بيكاري اضافه شود .

رييس اداره بيمه بيكاري در سازمان تامين اجتماعي خاطر نشان كرد : در حال حاضر صندوق بيمه بيكاري با كسري بودجه مواجه است و اگر روند افزايش مقرري بگيران به همين صورت ادامه داشته باشد ، صندوق بيمه بيكاري در آينده اي نزديك با مشكلات مالي جدي مواجه خواهد شد .