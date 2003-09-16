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۲۵ شهریور ۱۳۸۲، ۱۰:۵۹

رييس اداره بيمه بيكاري سازمان تامين اجتماعي در گفتگو با " مهر " اعلام كرد:

اجراي قانون نوسازي صنايع ، مشمولان بيمه بيكاري را افزايش مي دهد

اجراي قانون نوسازي صنايع ، مشمولان بيمه بيكاري را افزايش مي دهد

رييس اداره بيمه بيكاري و تعهدات كوتاه مدت سازمان تامين اجتماعي گفت : تعداد مشمولان صندوق بيمه بيكاري سازمان تامين اجتماعي در صورت اجراي قانون نوسازي صنايع افزايش مي يابد .

 احمد پايور در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: با افزايش تعداد مشمولان بيمه بيكاري  تعدادي از آنها با برخي تسهيلات بازنشسته مي شوند و تعدادي ديگر اگر شرايط بازنشسته شدن را نداشته باشند ،  به عنوان نيروهاي مازاد از كار منفك مي شوند و به عنوان بيكاران از صندوق مقرري دريافت مي كنند .

وي اظهار داشت : در حال حاضر تعداد كساني كه از مقرري بيمه بيكاري استفاده مي كنند 121 هزار نفر است كه با ابلاغ و  اجراي  قانون نوسازي صنايع  روند مقرري بگيران شدت بيشتري پيدا خواهد كرد .

پايور ادامه داد  : پيش بيني مي شود پس از اجراي قانون نوسازي صنايع در مرحله اول اجرا حدود 30 هزار نفر در همان ابتداي كار به مقرري بگيران بيمه بيكاري اضافه شود .

رييس اداره بيمه بيكاري در سازمان تامين اجتماعي خاطر نشان كرد : در حال حاضر صندوق بيمه بيكاري با كسري بودجه مواجه است و اگر روند افزايش مقرري بگيران به همين صورت ادامه داشته باشد ، صندوق بيمه بيكاري در آينده اي نزديك با مشكلات مالي جدي مواجه خواهد شد .

کد مطلب 24690

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