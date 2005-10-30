نبايد باتجربه هاي تيم ملي كاراته را ناديده گرفت

به گزارش خبرنگار" مهر" مسوولان فدراسيون كاراته قصد دارند نفرات اميد و جوانتر را به اردوي تيم ملي دعوت كنند و با اين هدف نفرات با تجربه وعنوان دار را كه بعضا سن بيشتري دارند را به اين اردو دعوت نكنند. البته هدف اصلي جوانگرايي و ايجاد يك تيم ملي قدرتمند براي سالهاي آينده است.

اميدواريم مسوولان كاراته ايران به خصوص عليرضا سمندر رييس فدراسيون اين كار را با برنامه ريزي دقيق و حساب شده اي انجام دهند. چرا كه مسابقات جهاني فنلاند و بازيهاي اسيايي دوحه قطر نزديك است و نمي توان به بهانه هاي مختلف از جمله جوانگرايي، نتايج ضعيف احتمالي در اين 2 رويداد مهم را توجيه كرد. تيم ملي كاراته ايران دربازيهاي آسيايي دوره قبل يعني بوسان كره جنوبي بهترين نتيجه را در بين كاروان ورزشي ايران كسب كرد. 2 مدال طلا توسط مهران بهنام فر وعليرضا كتيرايي و3 مدال نقره توسط عموزاده، روحاني و ويشگاهي حاصل كارتيم 5 نفره ايران بود.

يعني هر5 نفر ايران دركاراته به ديدارپاياني راه يافتند. بدون شك مسوولان كاراته نمي توانند اين نتايج را ناديده بگيرند و بخواهند درآستانه مسابقات مهم و بزرگي چون دوحه قطر كه براي مسوولان ورزشي كشور نيز اهميت دوچنداني دارد، نيروهاي با تجربه را كنارگذاشته وتنها به چهره هاي جوان دلخوش باشند.

قصد حمايت ازهيچ شخصي را نداريم، ولي ملي پوشاني كه سالهاست درميادين مختلف درحال كسب افتخارهستند، لااقل اين حق را براي خود قائل هستند كه آزمايش شده و اگرنتوانستند دراين آزمايش موفق شوند، آنگاه كنارگذاشته شوند. نمي توان به بهانه جوانگرايي افتخارات نفراتي چون مهدي عموزاده، عليرضا كتيرايي، علي شاطرزاده، مهران بهنام فر وغيره را ناديده گرفت. ضمن اينكه جوانگرايي وتزريق بنزين سبزبه تيم نمي تواند بي برنامه وبه يكباره صورت گيرد.