به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی امروز در همایش فرصتهای سرمایهگذاری در اقتصاد ایران گفت: اگرچه سرمایهگذاری در هر منطقهای ریسکهای مرتبط با خود را دارد اما استفاده مناسب از ظرفیتها نیز میتواند این ریسک را به حداقل برساند بنابراین سرمایهگذاری در ایران میتواند همراه با فرصتهای بیبدیلی باشد که ریسک را به حداقل برساند اگرچه در ارتباط با جذب سرمایهگذاری خارجی کارنامه موفقی در ایران یافت نمیشود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: به دلایل فراوان پتانسیلهای ایران با آنچه در عمل اتفاق افتاده همخوانی ندارد و متاسفانه اقتصاد ایران طی سالهای اخیر به جای پرداختن به ریسکها از فرصتها استفاده کند نااطمینانی را به حداکثر ممکن رسانده است و افرادی که طی سالهای گذشته در ایران سرمایهگذاری کردهاند از کرده خود پشیمان هستند و البته علت اصلی آن نااطمینانی از فضای کسب و کار بوده است.
وی تصریح کرد: خوشبختانه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید اعتماد به کشور برگردانده شده و حداقل گفتار و کردار دولت در حوزه اقتصاد با هم فاصلهای ندارد.
شافعی ادامه داد: البته دولت باید آینده خوب و ایدهآل را برای سرمایهگذاران مشخص کرده و فضا را به گونهای پیش برد که خود سرمایهگذاران اطمینان لازم از حضور در اقتصاد ایران داشته باشند و این در شرایطی است که تورم مقررات و قوانین گاه جلوی پای سرمایهگذاران را سد میکند.
همچنین در این همایش سیدحسین هاشمی استاندار تهران نیز از انجام فاز صفر و یک ایجاد شهر فرودگاهی در تهران خبر داد و گفت: این شهر فرودگاهی 14 هزار هکتار است که به عنوان یک منطقه آزاد اقتصادی میتواند به فعالان اقتصادی خدمات دهد اما برای ساخت پروژه و تکمیل آن نیاز به سرمایهگذار وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: در داخل این منطقه آزاد یک شهرک صنعتی نیز پیشبینی شده تا بتوان در آن به تولید صنایع هایتک پرداخت.
هاشمی دیگر پروژه سرمایهگذاری استان تهران را راهاندازی قطار تهران به شمال به طول 70 کیلومتر عنوان و خاطرنشان کرد: این پروژه کاملا اقتصادی است و بازگشت سرمایه آن در کوتاهمدت امکانپذیر است که از سرمایهگذاران دعوت میشود بر روی آن سرمایهگذاری کنند.
هاشمی از ایجاد پنجره واحد تجاری در استان تهران خبر داد و گفت: این پنجره میتواند الگویی برای سراسر کشور در ارائه خدمات به تجار و فعالان اقتصادی باشد.
به گفته استاندار تهران در 3 نقطه استان تهران ایجاد صنایع هایتک جانمایی شده و به زودی زیرساختهای آن آماده خواهد شد تا به متخصصین ارائه خدمات دهد.
همچنین در این همایش یحیی آلاسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز گفت: 1000 میلیارد دلار سرمایهگذاری برای ایران پیشبینی شده که تنها 300 میلیارد دلار آن در حوزه نفت و گاز متمرکز است ضمن اینکه از معادن نیز علیرغم تنوع بسیار مواد معدنی که در ایران وجود دارد کمترین بهرهبرداری را میشود که به نظر میرسد سرمایهگذاران میتوانند در این بخش نیز وارد شوند.
آلاسحاق گفت: منابع عظیم طبیعی و نیروی انسانی ایران را به یک کشور غنی برای سرمایهگذاری تبدیل کرده که امیدواریم سرمایهگذاران به این منابع توجه جدی داشته باشند.
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