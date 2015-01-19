فرمانده مرزبانی عراق از مرزهای جنوب شرق ایران بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران صبح دوشنبه در حاشیه سفر هیئت عراقی به زاهدان در جمع خبرنگاران بیان داشت: همکاری بسیار مناسبی بین دو کشور پیرامون حفاظت از مرز ها وجود دارد که این سفر نیز در راستای همین هدف انجام شده است.

سردار قاسم رضایی هدف از سفر فرمانده مرزبانی عراق و پایانه های مرزی این کشور را به سیستان و بلوچستان بازدید و بهره گیری از تجربیات جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و افزود: ازآنجا که سیستان و بلوچستان تجربه خوبی در کنترل مرزهای خود دارد لذا هیئت عراقی با سفر به زاهدان و مشاهده مناطق مرزی از تجارت این استان در کنترل مرزها بهره خواهند برد.

وی ادامه داد: امروز از آخرین وضعیت مرزبانی سیستان و بلوچستان آگاه شدیم و از مناطق مرزی مختلف استان هم دیدن خواهیم داشت که به احتمال زیاد تجارب بدست آمده در مرزهای این استان قابل بهره برداری برای هیئت عراقی باشد.

سردار رضایی بیان داشت: بنابر در خواست دولتمردان و مردم عراق، جمهوری اسلامی ایران اقدام به تبادل تجربیات خود در بخش های مختلف از جمله کنترل مرزها با این کشور کرده است.

فرمانده مرزبانی ایران با بیان اینکه سطح امنیت مرزهای مشترک ایران و عراق مطلوب است ادامه داد: هیچ تهدیدی از سوی گروهک ها متوجه مرزهای مشترک ایران و عراق نیست.

سردار رضایی افزود: خوشبختانه با عنایت خداوند و فتوای علمای بزرگ عراق از جمله آیت الله سیستانی و بسیج مردمی گروهک های تروریستی از جمله داعش رو به افول هستند.