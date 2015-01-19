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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۳:۵۹

روزبه:

حفاظت از محیط زیست باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود

حفاظت از محیط زیست باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود

قزوین- استاندار قزوین گفت: حفاظت از محیط زیست با دادن آموزش باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت روز هوای پاک ظهر دوشنبه با حضور مرتضی روزبه استاندار قزوین، علیپور مدیرکل سازمان محیط زیست استان، معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان و کارشناسان در واحد آموزشی شیخ طوسی ناحیه دو قزوین برگزار شد.

مرتضی روزبه در این مراسم اظهارداشت: فرهنگ سازی و آموزش موضوع حفاظت از محیط زیست باید از مدارس شروع شود و فرزندان و دانش آموزان با اثرات تخریب محیط زیست و استفاده درست از آن آشنا شوند.

استاندار قزوین خاطرنشان کرد: باید آموزش دانش آموزان طوری صورت انجام شود تا این موضوع در ذهن دانش آموزان نهادینه شود، باید نظافت و حفظ محیط زیست را از مدارس شروع کرد.

روزبه در پایان ابراز امیدواری کرد: با آموزش درست و مطلوب دانش آموزان و خانواده ها در زمینه فرهنگ سازی و آموزش حفظ محیط زیست گام های مؤثری برداشت، البته همکاری تمام نهادهای مرتبط با این موضوع در این خصوص لازم است.

قزوین

صادقی معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش نیز در ادامه گفت: یکی از اهداف و برنامه های آموزش و پرورش، فرهنگ سازی در زمینه حفاظت از محیط زیست است و در این ارتباط نیز تفاهم نامه ای با سازمان حفاظت از محیط زیست استان امضاء شده است.

وی اضافه کرد: اجرای برنامه های آموزش و پرورش و رسیدن به اهداف عالیه برنامه ها بدون مشارکت دستگاه های دیگر محقق نخواهد شد و به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

علیپور مدیرکل سازمان حفاظت از محیط زیست استان نیز ضمن تشکر از تلاش ها و همکاری های آموزش و پرورش استان گفت: تمام تلاش این سازمان حفاظت از محیط زیست استان، ارتقاء آن است.

وی در ادامه بیان کرد: سازمان محیط زیست در تلاش است با همکاری و مساعدت آموزش و پرورش و سایر نهادها بتواند در این راستا گام بردارد و اقدامات شایسته ای انجام دهد.

قزوین

انجام نقاشی همگانی، اجرای دکلمه، شعر و سرود همگانی توسط دانش آموزان از دیگر برنامه های این مراسم بود.

کد مطلب 2469223

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