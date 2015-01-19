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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۰۰

آمار زائران ايرانی عمره‌گزار از مرز ۱۴۰ هزار نفر گذشت

آمار زائران ايرانی عمره‌گزار از مرز ۱۴۰ هزار نفر گذشت

مديركل پذيرش و برنامه‌ريزي اعزام سازمان حج و زيارت اظهار داشت: طبق آمار ثبت شده تاكنون ۱۴۳ هزار و ۷۶۵ زائر با ۴۶۵ پرواز از ايران اسلامي به سرزمين وحي اعزام شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسن سرخوش گفت: طبق آمار ثبت شده تاكنون ۱۴۳ هزار و ۷۶۵ زائر با ۴۶۵ پرواز از ايران اسلامي به سرزمين وحي اعزام شده‌اند.
وي افزود: از اين تعداد ۱۱۷ پرواز با شركت هواپيمايي ايران اير با ۳۳ هزار ۷۹۱ زائر، شركت هواپيمايي ماهان با ۱۱۷ پرواز ۳۶ هزار و ۷۵۸ زائر و شركت هواپيمايي سعودي با ۲۳۱ پرواز، ۷۳ هزار ۲۸ زائر را منتقل کرده اند.
سرخوش اظهار داشت: در حال حاضر ۱۷ هزار و  ۵۰۰ زائر در مدينه منوره و به همين تعداد نيز در مكه مكرمه حضور دارند كه روزانه متوسط ۳ هزار و ۶۰۰ نفر از ايران اسلامي در قالب ۱۱ تا ۱۲ پرواز به سرزمين وحي اعزام و به همين تعداد از مكه مكرمه به ميهن اسلامي باز مي‌گردند.
وي يادآور شد: همچنين طبق برنامه‌ريزي صورت گرفته حدود ۳ هزار و ۶۰۰ زائر، روزانه پس از اقامت ۵ روزه در مدينه منوره وارد مسجد شجره مي‌شوند و با پوشيدن لباس احرام اين شهر را جهت انجام مناسك عمره به مكه مكرمه ترك مي‌كنند.
مديركل پذيرش و برنامه‌ريزي اعزام سازمان حج و زيارت اظهار كرد: هم‌اينك مشخصات ۲۵۴ هزار و ۴۳۶ زائر ايراني جهت صدور رواديد به سفارت عربستان در تهران و مشهد ارسال شده است كه ۲۱۲ هزار و ۶۳۵ زائر رقم الكترونيكي و ۱۸۷ هزار و ۸۸۱ زائر رواديد عمره دريافت كرده‌اند.
وي روند اعزام زائران ايراني به سرزمين وحي را خوب ارزيابي كرد و از كاهش مدت زمان تاخيرها خبر داد و گفت: در چند روز گذشته تاخير بلند مدتي به ثبت نرسيده است و در حال حاضر ميانگين تاخيرها ۲۷ دقيقه را نشان مي‌دهد.

کد مطلب 2469224
مهناز قربانی مقانکی

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