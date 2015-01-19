به گزارش خبرگزاری مهر، نسخه Moto G Titan همان نسخه 2014 Moto G است که قابلیت 4G LTE به آن اضافه شده است. اگر به نسخه قبلی موتورولا علاقه مند بودید ، نسخه جدید نیز می تواند با قابلیت LTE گزینه مناسبی باشد.

تیتان همانند محصول قبلی از ابعاد 141.5*70.7*10.99 اما وزنی در حدود 155 گرم برخوردار است. از دیگر ویژگی های تیتان می توان به مواردی مانند صفحه نمایش 5 اینچی، حافظه 8 گیگابایتی ، پردازنده چهار هسته ای و دوربین 8 مگاپیکسلی اشاره کرد.

محصول بعدی Moto E Styx بسیار شبیه به Moto E است. این محصول از قابلیت 4G LTE و از پردازنده بالاتری نسبت به محصول پیشین برخوردار است.