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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۰۶

معرفی دو اسمارت فون جدید موتورولا/ قابلیت‌های محصولات جدید

معرفی دو اسمارت فون جدید موتورولا/ قابلیت‌های محصولات جدید

موتورولا از دو محصول جدید خود با عنوان Moto G Titan و Moto E Styx رونمایی کرده که با داشتن قابلیت هایی متفاوت و قیمت مناسب می تواند نگاه های بسیاری را به خود جلب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نسخه  Moto G Titan همان نسخه 2014 Moto G است که قابلیت 4G LTE به آن اضافه شده است. اگر به نسخه قبلی موتورولا علاقه مند بودید ، نسخه جدید نیز می تواند با قابلیت  LTE گزینه مناسبی باشد.

تیتان همانند محصول قبلی از ابعاد 141.5*70.7*10.99 اما وزنی در حدود 155 گرم برخوردار است. از دیگر ویژگی های تیتان می توان به مواردی مانند صفحه نمایش 5 اینچی، حافظه 8 گیگابایتی ، پردازنده چهار هسته ای و دوربین 8 مگاپیکسلی اشاره کرد.

محصول بعدی  Moto E Styx بسیار شبیه به Moto E است. این محصول از قابلیت 4G LTE و از پردازنده بالاتری نسبت به محصول پیشین برخوردار است.

کد مطلب 2469227

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