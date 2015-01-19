پایان نامه های دریایی حمایت می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مظاهری با اشاره به طرح حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در حوزه صنایع دریایی گفت: دستورالعمل این طرح با هدف حمایت از مطالعات کاربردی در حوزه مهندسی دریا، در دو سطح عمومی و اختصاصی نهایی و مصوب شده و اطلاع رسانی جامعی به اعضای هیات علمی مرتبط با مهندسی و فناوری دریا و دستگاه های مربوطه صورت گرفته است.

وی افزود: طرح مذکور از سوی ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با همکاری معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم و تحقیقات آماده شده است و شامل دو سطح حمایت می شود. حمایت عمومی به این صورت است که ما هر پایان نامه ای که در حوزه مهندسی دریا در رشته های مشخص شده و مورد تایید دانشکده یا شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مربوطه قرار گرفته باشد را مورد حمایت عمومی قرار می دهیم که شامل مبلغی ثابت برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری است.

مظاهری درباره حمایت های اختصاصی این ستاد بیان کرد: علاوه بر این موضوع، ستاد تصمیم گرفته است برای حمایت از طرح ها و پژوهش های صنعت محور و اقتصاد محور حمایت اختصاصی نیز داشته باشد.

مظاهری اظهار داشت: بدین منظور، اگر طرح یا پایان نامه تحصیلات تکمیلی مورد سفارش یا خواست سازمان یا دستگاه اجرایی باشد و آن دستگاه اجرایی بابت چنین طرحی حمایتی کرده باشد، ستاد هم به همان اندازه حمایت دستگاه اجرایی حمایت اضافه ای را از آن پایان نامه یا پروژه تحصیلات تکمیلی انجام خواهد داد.

وی با بیان اینکه این دو حمایت شکل گرفته است ، افزود: از زمانی که مطرح شدن آن ها، درخواست های متفاوتی در کمیته کارگروه توسعه فناوری بررسی شده و طرح ها مورد ارزیابی قرار گرفته است و علاوه براین، برای تسهیل کار، تفاهمنامه هایی با دانشگاه هایی که رشته های دریایی در مقاطع تحصيلات تكميلي ارائه می کند در حال انعقاد است و متن آن ها نیز تنظیم شده است.

اجرای تفاهمنامه با اعطای پژوهانه

این عضوهیات علمی پژوهشکده فناوری و مهندسی دریايی پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي با اشاره به این مطلب که برای تسهیل مراحل پرداخت پول و حمایت از دانش ها اقداماتی صورت گرفته است عنوان کرد: در تلاش هستیم تا این حمایت ها به ساختار دانشگاه ها نفوذ کند و اتفاق اصلی درون آن ها رخ دهد.

مظاهری عنوان کرد: هم اکنون با 5 دانشگاه اصلی كشور این متن در حال تنظيم و نهایی شدن است تا به بتوان در آينده به صورت یک گرنت (پژوهانه) طرح حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی در حوزه دریا را از طريق تفاهمنامه هاي في مابين اجرا کنیم.

وی افزود: در پیشبرد کار با موانعی در بحث اجرا و مسائل مربوط به سایت مواجه شدیم که ثبت نام اساتید و دانشجویان مرتبط را دچار مشکلات ساختارهای سخت افزاری و نرم افزاری می کرد اما خوشبختانه عمده مشکلات برطرف شده است.

نقش معاونت علمی در حمایت از پایان نامه ها

مظاهری در خصوص حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بیان کرد: معاونت علمی در این زمینه نقش کلیدی و پر رنگي را ايفا کرده و سیاست حمایت از پایان نامه ها از سمت آن شکل گرفته است. ستاد صنایع دانش بنیان دریایی نیز توانسته است از زیرساختاری که در سایر ستادها در گذشته شکل گرفته است و تجربياتي كه اندوخته اند بهره برده و طرح پایان نامه ها را خیلی سریع به نتیجه برساند و اطلاع رسانی لازم را در حوزه دریا انجام دهد.

وی افزود: امید است بتوان حمایت ها را هدفمندتر کرد و ضمن برقراری مشارکت مثبت میان دانشگاه ها با ستاد دریایی سایر دستگاه های اجرایی نیز با ستادهای شکل گرفته ارتباط و تعامل بهینه و بیشتری پیداکنند تا بتوانیم به سمت طرح های صنعت محور و تقاضا محور حرکت کنیم و دانشگاه ها را نیز به این سمت سوق دهیم.

رییس کارگروه توسعه فناوری ستاد صنایع دانش بنیان دریایی گفت: چنانچه بخش صنعت با ستاد صنایع دانش بنیان دریایی تفاهمنامه هایی را امضا و سپس محورهای خود را اعلام کند، در این صورت ستاد نیز این محورها را به دانشگاه ها منتقل می کند تا آن ها بر اساس این محورها سرفصل های تحقیقات خود را تنظیم کنند.

وی افزود: در این صورت تحقیقات هدفمندتر خواهد شد و ما می توانیم از آن ها استفاده بهتری کنیم زیرا این امر که تحقیقات یک بازخورد و نمود صنعتی و بیرونی در اقتصاد کشور داشته باشند جزو سیاست های دولت و معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری است.