وجود فضاهای ورزشی در زندان های آذربایجان شرقی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، میرعلی اکبر بنی هاشمی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با مدیر کل ورزش و جوانان استان اظهار داشت: مدیریت ورزشی استان در راستای بهبود وضعیت ورزش در زندانها باید یاریگر ما باشد و در این زمینه هم فکری های لازم انجام گیرد.

وی ادامه داد: وجود فضاهای ورزشی در زندان ها لازم و ضروری بوده و موجب افزایش روحیه و شادابی در بین این افراد می شود زیرا همواره شاهد اثر ورزش در بالا بردن نشاط جامعه بوده ایم.

بنی هاشمی با اشاره به ساختمان جدید در حال احداث زندان تبریز گفت: باید شاهد وجود مکان های ورزشی در این پروژه باشیم.

وی در ادامه به اهمیت فراوان ورزش در زندان تاکید کرد و گفت: تا به امروز زندان های استان از لحاظ مذهبی رشد فراوانی داشته و شاهد این امر به صورت خود جوش هستیم و در نظر داریم با تمرکز بر روی ورزش و سلامت امر ورزش را نیز به صورت خود جوش در زندان ها شاهد باشیم.

قیصر نژاد، معاون زندان های استان نیز به آمادگی جسمانی نیروی انسانی زندان ها اشاره و این مهم را در امنیت و آرامش جامعه ضروری دانست.