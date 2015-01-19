خون شهدای حزب الله آغاز نابودی اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، مقتدی صدر رهبر جریان صدر در بیانیه ای شهادت جهاد مغنیه فرزند عماد مغنیه را تسلیت گفت.

در این بیانیه آمده است: خبر شهادت فرزند مقاومت لبنان، شهید قهرمان جهاد مغنیه فرزند حاج رضوان را با اندوه، عزت و افتخار دریافت کردیم. وی با شهادت خود باب جهاد در برابر دشمن اسرائیلی را به روی همرزمان خود گشود همانطور که پدرش برای تمامی مردان مقاومت همچون مشعل (هدایت) بود.

مقتدی صدر در ادامه گفت: امید است خداوند خون پاک این شهدا را آغازی برای از بین بردن شر و ظلم مطلق یعنی اسرائیل و ارتش ستمکار آن قرار دهد. وی در ادامه امنیت و ثبات برای لبنان را آرزو کرد.