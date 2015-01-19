  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۰۳

مقتدی صدر:

خون شهدای حزب الله آغاز نابودی اسرائیل است

خون شهدای حزب الله آغاز نابودی اسرائیل است

رهبر جریان صدر در بیانیه ای ضمن تسلیت به مناسبت شهادت شماری از مبارزان حزب الله اعلام کرد که خون این شهدا آغاز نابودی رژیم صهیونیستی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، مقتدی صدر رهبر جریان صدر در بیانیه ای شهادت جهاد مغنیه فرزند عماد مغنیه را تسلیت گفت.

در این بیانیه آمده است: خبر شهادت فرزند مقاومت لبنان، شهید قهرمان جهاد مغنیه فرزند حاج رضوان را با اندوه، عزت و افتخار دریافت کردیم. وی با شهادت خود باب جهاد در برابر دشمن اسرائیلی را به روی همرزمان خود گشود همانطور که پدرش برای تمامی مردان مقاومت همچون مشعل (هدایت) بود.

مقتدی صدر در ادامه گفت: امید است خداوند خون پاک این شهدا را آغازی برای از بین بردن شر و ظلم مطلق یعنی اسرائیل و ارتش ستمکار آن قرار دهد. وی در ادامه امنیت و ثبات برای لبنان را آرزو کرد.

کد مطلب 2469236
سمیه خمارباقی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها