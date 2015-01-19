تعطیلی آخرین راه حل برای مقابله با واحدهای صنعتی متخلف است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اداری شهرستان اشتهارد با حضور استاندار، نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی و مدیران استانی شهرستانی پیش از ظهر امروز برگزار شد.

عزیز اکبریان با اشاره به مشکلات شهرستان اشتهارد اظهار داشت: آب شیرین در این شهرستان با محدودیت مواجه است، به همین منظور نباید از آب شیرین برای صنعت و کشاورزی استفاده شود.

وی در ادامه کمبود منابع آب شرب را تهدیدی بزرگ برای آیندگان دانست و تاکید کرد: چاه های آب شیرین که در گذشته مورد استفاده شهروندان قرار می گرفت، شور شده و برای آبیاری اراضی کشاورزی و درختان مناسب نیست.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس یکی دیگر از مشکلات شهرستان در حوزه بهداشت و درمان را کمبود بیمارستان دانست و گفت: شهرستان اشتهارد در مسیر استان های قزوین، زنجان و همدان قرار گرفه است و تنها بیمارستان این شهر با کمبود تجهیزات پزشکی مواجه است. بخش دیالیز این بیمارستان با تلاش خیرین افتتاح شده است، بنابراین یکی از مطالبات مردم از مسئولان استانی احداث بیمارستان و مراکز بهداشتی است.

اکبریان از تخلیه فاضلاب های صنعتی برخی واحدهای صنعتی یاد کرد و افزود: برخی از واحدهای صنعتی شبانه اقدام به تخلیه فاضلاب و پسماندهای صنعتی در سطح شهر می کنند، ما نمی خواهیم واحدهای صنعتی تعطیل شود، ولی تعطیلی آخرین راه چاره است.

وی با اشاره به گله‌مندی شهروندان اشتهاردی از تخلیه فاضلاب های صنعتی در سطح شهر اعلام کرد: با واحدهای صنعتی متخلف برخورد شدید قانونی خواهد شد.

تصفیه‌خانه شهرک صنعتی اشتهارد ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

در ادامه جلسه شورای اداری مدیرکل حفاظت استان البرز از افتتاح سیستم کنترل آلودگی هوا در شهرک صنعتی اشتهارد خبر داد و گفت: ۲۰ واحد صنعتی در شهرک صنعتی اشتهارد به سیستم کنترل آلودگی هوا مجوز شده اند و ۶ واحد دیگر به سیستم کنترل کیفی هوا مجهز خواهند شد.

حسین محمدی در ادامه خاطر نشان کرد: برنامه جامع کنترل آلودگی هوا اردیبهشت ماه در جلسه هیات دولت تصویب شد و در این برنامه تکالیف دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی مشخص شده است.

این مسئول، از پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی تصفیه‌خانه شهرک صنعتی اشتهارد خبر داد و اظهار داشت: در صورت تامین منابع مالی این تصفیه‌خانه به زودی افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

مدیرکل حفاظت استان البرز در پایان گفت: روزانه یک‌هزار و ۵۰۰ لیتر فاضلاب صنعتی با ترکیبات فلزی سمی وارد اراضی کشاورزی می شود که اگر این فاضلاب ها تصفیه شود، می توانیم از آب تصفیه شده برای آبیاری اراضی کشاورزی و فضای سبز شهرک صنعتی استفاده کنیم.