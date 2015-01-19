​مهرزاد دانش دبیر هیات انتخاب و خرید کتاب ارشاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این، مصطفی امیدی دبیر هیات انتخاب و خرید کتاب معاونت امور فرهنگی بود که به دلیل پایان مدت ماموریت و جهت حضور در سازمان فرهنگ و ارتباطات از این هیات جدا شد.

دانش بیش از سه سال است در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دبیر کمیته ارزشیابی نویسندگان و شاعران است و قرار است با حفظ سمت، یه عنوان دبیر هیات انتخاب و خرید کتاب نیز فعالیت کند.

مهرزاد دانش متولد 1350 تهران و از منتقدان سینما است که کار نقد فیلم را از سال 1376 در ماهنامه سینمایی فیلم شروع کرد. او دانش آموخته دانشگاه امام صادق در رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی در مقطع کارشناسی ارشد است. «دانش» اکنون در ماهنامه سینمایی فیلم، ماهنامه فیلم نگار، ماهنامه 24، فصلنامه ادبیات و سینما، ماهنامه تجربه، و نشریه مهرنامه مطالب سینمایی می‌نویسد.

وی در تابستان 1387 دانش به همراه نه منتقد دیگر از طرف انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی به عنوان منتقد برگزیده شناخته شده‌است.