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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۱۰

برگزاری چهارمین جشنواره عکس «ایران» با موضوع جامعه

برگزاری چهارمین جشنواره عکس «ایران» با موضوع جامعه

چهارمين جشنواره ملی عكس ايران با موضوع جامعه ارديبهشت‌ماه سال آينده برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پيش از اين خبر تغيير زمان برگزاري و موضوع چهارمين جشنواره ملی عكس «ايران» از سوي دبيرخانه اين جشنواره و آژانس عكس ايران اعلام شده بود.

 بنابر آخرين گزارش اعلام شده از سوی دبيرخانه اين جشنواره، چهارمين جشنواره ملی عكس ايران از سوی انجمن سينمای جوانان ايران و آژانس عكس ايران با موضوع جامعه (انسان، فرهنگ، محيط زيست) از تاريخ 20 تا 30 ارديبهشت‌ماه 1394 در تهران برگزار خواهد شد.

فراخوان اين جشنواره متعاقباً منتشر خواهد شد.

سه دوره پيشين اين جشنواره با موضوع طبيعت زيبای ايران در سه سال گذشته از 14 تا 28 دي‌ ماه برگزار شده است.

کد مطلب 2469239

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