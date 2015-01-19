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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۱۲

مراسم ختم والده امام جمعه شهرکرد برگزار شد

مراسم ختم والده امام جمعه شهرکرد برگزار شد

شهرکرد - مراسم ختم والده امام جمعه شهرکرد و نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ختم والده امام جمعه شهرکرد و نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری پیش از ظهر دوشنبه در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) شهرکرد برگزار شد.

 استاد حوزه و دانشگاه در این مراسم با اشاره به اینکه نقش مادران در تربیت انسانها نقشی قابل توجه است، عنوان کرد: انسان های بزرگ همیشه دارای مادران ارزشمند بوده اند.

حجت الاسلام صابری با تسلیت فوت مادر حجت الاسلام نکونام امام جمعه شهرکرد، گفت: مادران برای تربیت فرزندان خود تلاش بسیاری می کنند و مادرانی که با تعالیم قرآنی آشنا هستند و در تربیت فرزندان از تعالیم قرآنی و اسلامی بهره می گیرند موفق تر هستند و فرزندانی توانمند در آینده تربیت می کنند.

وی گفت: از دست دادن مادر غم بزرگی است و باید قدر پدر و مادر خود را بدانیم.

مردم، کشاورزان، اعضای صنوف مختلف، اساتید دانشگاه ها، روحانیون، مسئولان استان، خبرنگاران و... برای ابزار همدردی با امام جمعه شهرکرد و بیان تسلیت در این مراسم حضور داشتند.

کد مطلب 2469242

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