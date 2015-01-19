ائتلاف اتحادیه اروپا و عرب برای مقابله با تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، اتحادیه اروپا خواستار تشکیل ائتلاف ضد تروریستم با کشورهای عربی شد.

بنا بر این گزارش، این درخواست بعد از حملات تروریستی در اتحادیه اروپا مطرح شده است.

فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اظهاراتی بر ضرورت تقویت همکاری ها تاکید کرد.

«فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی این اتحادیه با تاکید بر ضرورت تقویت همکاری ها ، این مطلب را در آستانه مذاکرات با وزیران امور خارجه این اتحادیه در بروکسل که «نبیل العربی» دبیرکل اتحادیه عرب نیز در آن حضور دارد مطرح کرد.