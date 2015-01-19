بلند مرتبه سازی در بافت مرکزی شهر قزوین ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر؛ حسین غیاثوند ظهر دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر که در تالار مردم شورا برگزارشد، در خصوص طرح ممنوعیت صدور پروانه بلند مرتبه سازی در محدوده مرکزی شهر که پیش از این نیز به تصویب اکثریت اعضای شورای شهر رسیده، اظهارداشت: در این چشم انداز، بر لزوم دقت و آینده نگری در صدور و اعطای پروانه ساخت و ساز تأکید شده است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه تمامی طرح های ساخت و ساز بلند مرتبه الزاما برای بررسی و اعلام نظر با حضور کارشناسان شهرسازی و حقوقی در کمیسیون شهر سازی مطرح و پس از تصویب، به منظور طی سایر مراحل قانونی به مراجع ذیربط ابلاغ می شود.

غیاثوند در ادامه با اشاره به مشکلات ترافیکی و سفرهای غیرضروری که روزانه در بافت مرکزی شهر رخ می دهد، تصریح کرد: هدایت جمعیت پیاده و خودروها به محدوده مرکزی هیچ گونه مزیتی به همراه نداردو تنها بر پیکره بی جان شهر ضربه وارد می کند.

وی همچنین بر لزوم خروج مراکز و مشاغلی که در محدوده بافت مرکزی ماهیتی جاذب سفر دارند، تأکیدکردو ادامه داد: مراکز خدماتی و درمانی به همراه هتلها و تالارهایی که جمعیت سواره و پیاده قابل توجهی را از دیگر مناطق شهر به سمت خود هدایت می کنند نیز مورد هدف ما برای خروج از بافت مرکزی شهر قرار می گیرند.

این عضو شورا با اشاره به مخالفت شورا با موضوع احداث بیمارستان جدید در کنار یکی از مراکز درمانی بافت محدوده مرکزی شهر یادآورشد: همچنین با اختصاص این زمین برای ساخت پارکینگ نیز مخالفت شد که این مهم در طرح تفصیلی شهر نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

غیاثوند با اشاره به جلسه ای که پیش از این در رابطه با ساماندهی تالارها و شغل های جاذب سفر برگزار شده بود، از ممنوعیت صدور پروانه تا تهیه و تصویب ضوابط اصلاحی در این بخش خبرداد.

رئیس کمیسیون شهرسازی بر ضرورت ساخت پارکینگ برای مراکز تجاری و خدماتی که در شهر در حال ساخت هستند، تأکید کردو ادامه داد: این مهم یکی از راهکارهایی است که می تواند تا بخش زیادی، جمعیت چشمگیر ورود یافته به بافت تاریخی و کهن شهر را ساماندهی و هدایت کند.