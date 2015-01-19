آمادگی جسمانی بیشترین حوادث کوهنوردی در خراسان رضوی را رقم می زند

حسین امانی در گفتگو با مهر، با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون هیچ حادثه کوهنوردی منجر به فوت در خراسان رضوی نداشتیم اظهار کرد: در سال جاری چند مورد حادثه کوهنوردی در استان اتفاق افتاده اما حادثه منجر به فوت نداشته ایم.

وی با بیان اینکه کوهنوردی در فصل زمستان مستلزم رعایت برخی نکات مهم است عنوان کرد: برخی از افراد بدون توجه به سطح آمادگی جسمانی خودشان وارد کوهستان می شوند و درهنگام رفت یابرگشت دچارافت انرژی یا کمبود اکسیژن شده و با مشکل روبرومی شوند.

وی توصیه کرد: با توجه به کوتاهی روزها و سرد شدن هوا در طول شب بهتر است علاقه مندان به کوهنوردی زمان رفت و برگشت به کوهستان را به گونه ای برنامه ریزی کنند که قبل از تاریکی هوا به محل امنی برسند.

رئیس هیئت کوهنوردی استان تاکید کرد: بهترین کار برای کوهنوردی در فصل زمستان هماهنگی با باشگاه ها و گروه های کوهنوردی است و برای جلوگیری ازحوادث کوهنوردی درزمستان بهتراست از صعود های انفرادی خود داری شده و کوهنوردان به سمت صعودهای گروهی بروند.

امانی گفت: عدم توجه به برخی نکات فنی باعث شده حتی در برخی از کوه های حاشیه شهر مشهد نیزشاهد برخی حوادث منجر به آسیب دیدگی شویم.

وی با اشاره به بیشترین دلیل حوادث کوهنوردی در استان اظهارکرد: عدم آمادگی جسمانی دلیل بیشترین حوادث کوهنوردی در خراسان رضوی است.

امانی با اشاره به اینکه عدم توجه به نکات فنی یکی دیگر ازدلایل اصلی حوادث کوهنوردی در خراسان رضوی است ادامه داد: آگاهی و رعایت نکات اصلی کوهنوردی باعث کاهش آسیب به کوهنوردان خواهد شد.