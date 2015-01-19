نمره قبولی رحمانی فضلی در انتخاب یک مدیر/همخوانی‌ مقیمی‌ باشعار اعتدال

به گزارش خبرنگار مهر، بلاخره بعد از ۷ ماه وزیر کشور مهمترین معاون سیاسی خود را منصوب کرد. محمد حسین مقیمی استاندار کنونی استان مرکزی از میان دهها چهره ای که از سوی گروههای سیاسی و رسانه ها برای این معاونت مطرح شده بودند، انتخاب شد.

سمتی که به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی فراهم‌سازی مقدمات و شرایط برای برگزاری قانونی، هرچه شایسته‌تر و باشکوه‌تر انتخابات پیش‌رو، پیگیری لایحه‌های پیشنهادی قانون احزاب و تقسیمات کشوری، پیگیری امور مربوط به فعالیت احزاب و جمعیت‌ها از مأموریت‌های خطیرش است و او از معاون سیاسی جدید خود خواسته است نسبت به این مسئولیت ها اهتمام و تلاش نماید.

از همان اویل خردادماه که با کناره گیری سید کاظم میرولد این معاونت بی سرپرست ماند، اصلاح طلبان که از انتخاب یک وزیر غیر اصلاح طلب بر مسند وزارت کشور از دولت دلخور بودند، خیز بلندی برای بدست آوردن این معاونت برداشتند و به دنبال تحمیل چهره های مورد نظر خود به عنوان معاون سیاسی بودند. این جریانات هرازگاهی در رسانه های خود چهره هایی همچون محمد جواد حق شناس، علی محقر، علی اصغر احمدی، محمد فروزنده، محمود میرلوحی، صالحی امیری، زهرا داداندیش و جمشید انصاری را به عنوان گزینه های احتمالی معرفی و در مورد انتخاب و یا عدم انتخاب آنان تحلیل می کردند.

اما این بار شعار اعتدالی دولت در انتخاب یک مدیر دولتی محقق شد و وزیر کشور با انتخاب مقیمی به تمام گمانه زنی ها پایان داد. اگرچه رحمانی فضلی از سوی مقامات، احزاب و رسانه ها بسیار تحت فشار بوده و کسانی به دنبال گزینه همسو و مورد نظر خود به وی بودند اما سرانجام وزیر کشور در اقدامی قابل تقدیر مقابل زیاده خواهی ها ایستادگی کرده و گزینه ای مطلوب را به معاونت خود برگزید.

مقیمی که کارشناس مهندسی مکانیک و مدیریت سیستم و بهره وری است از همان ابتدای انقلاب در سمت های مختلف به ایفای وظیفه پرداخته است و سوابقی همچون استاندار خوزستان و کرمانشاه، معاون عمرانی وزیر کشور، ریاست سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و شهرداری تهران را در کارنامه خود داشته است. همچنین مقیمی در مجلس هشتم نیز توانست به عنوان نماینده مردم خمین به مجلس راه یابد و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم نیز توسط رحمانی فضلی به عنوان استاندار استان مرکزی نیز انتخاب شد. انتخاب مقیمی به عنوان یک چهره تقریبا فراجناحی که سابقه فعالیت در دولت های مختلف را داشته است، می تواند نمونه بارز یک مدیر اعتدالی باشد که با شعار دولت هم همخوانی دارد.

معاونت سیاسی وزارت کشور جایگاهی است که امر خطیر توسعه سیاسی و برگزاری انتخابات را بر دوش دارد و مقیمی نیز در مورد مسئولیت جدیدش گفته است: مهمترین رویکردم در سمت جدید تلاش جدی برای استقرار و اجرایی شدن همه سیاست های دولت یازدهم در حوزه سیاست داخلی است.

وی همچنین از مغفول ماندن تمام وظایفی که به این معاونت محول می شود در مدت اخیر یاد کرد و گفت: تلاش خواهد کرد تا همه این وظایف مغفول مانده به نحو احسن انجام گرفته و پیش برده شود.

در همین راستا امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراها مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: گزارشاتی که از عملکرد آقای مقیمی به ما شده است نشان می دهد ایشان فردی معتدل بوده و همواره اعتدال و عدالت را در سمت ها و مسئولیت های مختلف خود رعایت کرده است.

وی با اشاره به اهمیت معاونت سیاسی وزارت کشور ادامه داد: ما دو انتخابات مهم و حساس در پیش داریم و ان شاء الله آقای مقیمی بتواند با رعایت اعتدال که شعار دولت یازدهم نیز هست به خوبی عهده دار این پست جدید خود باشد.

رئیس کمیسیون شوراها با اشاره به انتخاب درست وزیر کشور، خاطرنشان کرد: دولت یازدهم دولت اعتدال است و همانگونه که آقای روحانی نیز شعار داده است باید از افراط و تفریط به دور باشد لذا انتخاب چنین مدیر معتدلی در معاونت سیاسی جای تبریک دارد.

هرچند که اعتدال در انتخاب استانداران دولت یازدهم چندان رعایت نشد، اما با توجه های مسئولیت ها گسترده معاونت سیاسی وزارت کشور امید است که اعتدال و انصاف به بخش های مختلف وزارت کشور از جمله استانداری ها، فرمانداریها و بخش داری ها تسری یابد.

گزارش: محبوبه نیاورانی