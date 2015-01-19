رونمایی از پوستر اصلی «اعترافات ذهن خطرناک من»

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «اعترافات ذهن خطرناک من» آخرین ساخته هومن سیدی کارگردان و بازیگر سینمای ایران است که در بخش سودای سیمرغ سی و سومین جشنواره فیلم فجر حضور دارد. پوستر این فیلم توسط پیام اسکندری طراحی شده است.

«اعترافات ذهن خطرناک من» در 24 ساعت روایت می شود و درباره مردی است که یک روز کامل هیچ چیز را به یاد نمی آورد. هومن سیدی امسال در کنار کارگردانی به عنوان بازیگر نیز در «اعترافات ذهن خطرناک من» حضور دارد.

بازیگران «اعترافات ذهن خطرناک من» عبارتند از سیامک صفری، نگار جواهریان، عباس غزالی، چکامه چمن ماه، میثاق زارع، بیژن سراج، بابک بهشاد و رویا نونهالی، بابک حمیدیان، هومن سیدی با حضور افتخاری میترا حجار.

از عوامل تولید این فیلم می توان به نویسنده و کارگردان: هومن سیدی، مدیر فیلمبرداری: پیمان شادمانفر، تدوین: هومن سیدی و سارا آهنی، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، طراح صحنه: محسن نصرالهی، طراح لباس: رعنا امینی، صدابرداری و صداگذاری: مهران ملکوتی، موسیقی: بامداد افشار، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: زینب نصر الهی، عکاس: محمد بدرلو، منشی صحنه: حمیرا نعمت الله، مشاور رسانه ای: بیتا موسوی، مدیر جلوه های ویژه رایانه ای: حسن پیله ور، مدیر جلوه های ویژه میدانی: آرش آقا بیک، مدیر تولید: رحیم بیایانی، مدیر تدارکات: شهرام شفیعی و تهیه کننده جواد نوروز بیگی. جواد نوروزبیگی، منصور لشگری قوچانی و محمد پازوکی سرمایه گذاران این فیلم هستند.