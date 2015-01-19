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۲۹ دی ۱۳۹۳، ۱۴:۲۵

گزارش خبرنگار مهر از استرالیا؛

پیروزی تیم ملی فوتبال ایران برابر امارات/ صعود شیرین با صدرنشینی

پیروزی تیم ملی فوتبال ایران برابر امارات/ صعود شیرین با صدرنشینی

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و امارات در مرحله مقدماتی شانزدهمین دوره مسابقات جام ملت‌های آسیا با پیروزی شاگردان کی روش به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استرالیا، سومین دیدار تیم ملی فوتبال ایران در مرحله مقدماتی شانزدهمین دوره رقابت های جام ملت های آسیا برابر امارات که تعیین کننده تیم صدرنشین گروه سوم این دوره از مسابقات است، از ساعت 12:30 دقیقه امروز در ورزشگاه سانکروپ شهر بریزبین استرالیا آغاز شد که در پایان ایران با نتیجه یک بر صفر حریف خود را شکست داد. رضا قوچان نژاد در دقیقه 90 گل برتری را به ثمر رساند.

تیم ملی فوتبال ایران در این دیدار با ترکیب علیرضا حقیقی، سیدجلال حسینی، مرتضی پورعلی گنجی، وحید امیری، خسرو حیدری(63 اشکان دژاگه) مهرداد پولادی، جواد نکونام، آندرانیک تیموریان، سروش رفیعی، علیرضا جهانبخش(58 وریا غفوری) و سردار آزمون(72 رضا قوچان نژاد) به میدان رفت.

ترکیب ایران نسبت به دیدار با قطر با 4 تغییر روبرو شد که خسرو حیدری، علیرضا جهانبخش، وحید امیری و سروش رفیعی به جای وریا غفوری، اشکان دژاگه، احسان حاج صفی و  مسعود شجاعی وارد زمین مسابقه شدند.

* دقیقه 2: بازی با حملات ایران آغاز شد و سردار آزمون روی پاس ارسالی خسرو حیدری روانه دروازه حریف شد که توپ در موقعیت آفساید به وی رسید.

* دقیقه 4 : ارسال مهرداد پولادی از جناح چپ توسط مدافعان امارات بازگردانده شد و سردار آزمون نتوانست صاحب توپ شود.

* دقیقه 5 : بازیکنان امارات در اولین حمله خود توسط خمیس اسماعیل شوت محکمی را به سمت دروازه ایران زدند که از کنار دروازه به بیرون رفت.

* دقیقه 7 : بازیکنان ایران به دنبال حفظ توپ و نزدیک شدن به دروازه امارات بودند اما دفاع حریف اجازه این کار را به آنها ندادند.

* دقیقه 10 : اماراتی ها رفته رفته خود را به دروازه ایران نزدیک کردند و صاحب یک ضربه کرنر شدند اما نتوانستند از این ضربه سودی ببرند.

* دقیقه 13 : اماراتی ها در پنج دقیقه سوم بازی توپ و میدان را در اختیار داشتند و حملاتی را روی دروازه پی ریزی کردند.

* دقیقه 15 : پاس عمقی وحید امیری به سردار آزمون رسید اما او و دروازه بان امارات همزمان به توپ رسیدند و به دنبال برخوردی که صورت گرفت داور خطای آزمون را گرفت.

* دقیقه 16 : وحید امیری با نفوذ از جناح چپ توپ را برای سردار آزمون فرستاد که ضربه این بازیکن با برخورد به مدافعان حریف به بیرون رفت. ضربه کرنر را هم تیموریان ارسال کرد که پروعلی گنجی نتوانست از آن استفاده کند.

* دقیقه 18 : تیم ملی ایران در ادامه حملاتش صاحب یک موقعیت دیگر شد که بازهم ارسال امیری روی دروازه را سردار آزمون به سمت دروازه زد که توپ را دروازه بان حریف گرفت.

* دقیقه 22 : پس از چند حمله ایران ، اماراتی ها تلاش کردند خود را به دروازه حریف نزدیک کنند.

* دقیقه 25: با اینکه تیم ایران برتر از حریف عمل کرد اما هنوز دو تیم صاحب موقعیت خطرناکی نشدند.

* دقیقه 27 : ولید عباس به خاطر خطایی که روی علیرضا جهانبخش انجام داد از داور ژاپنی کارت زرد دریافت کرد.

* دقیقه 29 : اماراتی ها صاحب یک ضربه کرنر شدند که این ضربه با دخالت مدافعان ایران مجددا به کرنر رفت. ضربه دوم را مدافعان کشورمان دفع کردند اما در برگشت مهاجم حریف با دریبل چند بازیکن دروازه ایران را تهدید کرد.

* دقیقه 35 : امارات صاحب یک ضربه ایستگاهی شد که مدافعان ایران این توپ را دفع کردند اما در ادامه جواد نکونام پشت محوطه جریمه مرتکب خطا شد و اخطار گرفت.

* دقیقه 36 : اماراتی ها صاحب یک موقعیت خوب پشت محوطه جریمه شدند که این ضربه ایستگاهی را احمد خلیل زد و با برخورد به مدافعان ایران از منطقه خطر دور شد.

*  دقیقه 40 : بازیکنان حریف همچنان بر توپ و میدان سوار بودند و از نظر آماری و تعداد پاس ها سرتر از ایران بودند.

* دقیقه 43 : امارات تیم برتر میدان بود و صاحب یک موقعیت خوب شد که توپ آنها از کنار دروازه به بیرون رفت.

* دقیقه 45 : ایران صاحب دو کرنر پیاپی شد که یکی از آنها با ضربه سر سردار آزمون و برخورد به مدافعان به کرنر رفت. در ادامه بازهم ایران صاحب فرصت شد اما نتوانست از این موقعیت ها استفاده کند.

* در وقت های اضافه نیمه اول سردار آزمون به خاطر خطایی که روی بازیکن حریف انجام داد کارت زرد دریافت کرد.

* نیمه دوم با حملات جسته و گریخته دو تیم آغاز شد که اماراتی ها بیشتر از حریف توپ را به گردش در آوردند.

* دقیقه 55 : اماراتی ها با صبر و حوصله توپ را در میانه میدان در اختیار داشتند و عجله ای برای رسیدن به گل نداشتند.

* دقیقه 58 : وریا غفوری که در دو بازی اول فیکس بود به جای علیرضا جهانبخش وارد زمین شد.

* دقیقه 59 : ایران صاحب دو ضربه کرنر شد اما نتوانست از این ضربات نفعی ببرد.

* دقیقه 63 : دومین تعویض تیم ملی ایران انجام شد و اشکان دژاگه جانشین خسرو حیدری شد. او در اولین موقعیتش ایران را صاحب یک ضربه کرنر کرد.

* دقیقه 65 : مهرداد پولادی به خاطر خطایی که روی بازیکن امارات انجام داد از داور ژاپنی کارت زرد دریافت کرد.

* دقیقه 69 : امارات در این دقایق تیم برتر میدان بود و حملاتی را دروی دروازه حریف ایجاد کرد اما صاحب موقعیت خطرناکی نشد.

* دقیقه 72 : رضا قوچان نژاد به جای سردار آزمون وارد زمین شد تا سومین تعویض ایران هم صورت بگیرد.

* دقیقه 76 : امارات صاحب یک ضربه ایستگاهی شد اما توپ ارسالی از بالای دروازه به بیرون رفت.

* دقیقه 79 : «عمر عبدالرحمن» که بهترین بازیکن امارات بود با پاسی عمقی مهاجم این تیم را در موقعیت شوت قرار داد اما ضربه او از بالای دروازه به بیرون رفت.

* دقیقه 82 : شورت محکم آندرانیک تیموریان پس از برخورد با مدافع حریف راهی کرنر شد.

* دقیقه 84: ایران صاحب دو ضربه کرنر شد اما نتوانست از این دو ضربه نفعی ببرد.

* دقیقه 90 : ایران در ادامه حملاتش صاحب یک ضربه کرنر شد که در یک رفت و برگشت رضا قوچان نژاد موفق شد توپ ارسالی تیموریان را با ضربه سر به گل برتری تبدیل کند.

کد مطلب 2469256

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    نظرات

    • روح الله تیموری ۱۴:۳۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      0 0
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      واقعا دستتون درد نکنه که بلافاصله این خبر رو اطلاع دادین شیر دلیرانههههههههههه یا علی مدد
    • خدابنده ۱۴:۵۶ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      0 0
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      افرين به بچه ها تيم ايران عالي بود.
    • مهدی ۱۵:۲۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      0 0
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      فقط مشهد..مشهدیا پرچما بالاست
    • منوچهر.حاجى ۱۵:۳۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      0 0
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      بازى بسيار جالبى بود و با برد شيرىن کشورمون ايران همه مردم شاد شدن.ارزوى موفقيت براى تيم ملى کشورمو ن ايران سر بلند!!!!!
    • محمود نادری ۱۵:۴۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      0 1
      پاسخ
      امارات از نظر فنی خیلی بهتر از ما بازی می کرد. ما حتی نمی تونستیم چهار تا پاس پشت سر هم بهم بدیم. رو ضربه شروع مجدد بازی به گل رسیدیم وگرنه تیم ما اصلا قادر به ارائه یک بازی گروهی نبود. شماره 10 امارات یه هافبک وسط عالی بود. یاد رودگولیت افتادم. با این بازی در مراحل بالاتر خیلی مشکل خواهیم داشت. فقط نتیجه مهم نیست. هرچند که شیرین بود ولی از ضعف خودمون غافل نشیم. فوتبال امروز ما از امارات برتر نبود.
    • ایمان ۱۵:۵۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      0 0
      پاسخ
      خدا قوت فرزندان ایران زمین
    • محمدرضا ۱۵:۵۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      0 0
      پاسخ
      جان فدای ایران جاودانه باد ایران مرسی بچه ها .. به این عربا رحم نکنین.
    • تیموری ۱۶:۰۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      0 0
      پاسخ
      خیلی خوب بازی کردن
    • شهریار خسروی ۱۶:۴۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      0 0
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      افرین به کی روش وافرین بر تیم ملی
    • آرین ۱۶:۵۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      0 0
      پاسخ
      کی روش با این بازی مثله یه بازی تدارکاتی برخورد کرد اما بازم بردیم آفرین بچه ها
    • کوروش فریدی ۱۶:۵۶ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      0 1
      پاسخ
      عالی بود.خدا قوت قهرمان
    • فرزاد ۱۶:۵۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      0 1
      پاسخ
      زیاد شاد نباشید ایران تا 50 سال دیگر هم نمیتواند قهرمان شود !تا زمانی که دو رگه ها تیم ملی را بچرخانند و بچه های لیگ داخلی تاثیر خاصی نداشته باشند این قهرمانیها جز گول زدن خودمان راه به جایی نخواهد برد
    • سعید شریف زاده ۱۷:۲۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      0 0
      پاسخ
      بردیم وخوشحالیم ولی این سبک بازی کردن جلوی تیمهای قوی و سطح بالا خوبه نه امارات
    • علی مثال ۱۷:۴۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      0 0
      پاسخ
      کي روش افرين
    • وفاجون ۱۷:۵۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      0 0
      پاسخ
      کی روش جون دوست داریم.قبلش ازهمه بچههای تیم ملی متشکریم مخصوصااندو
    • عليرضا ۱۸:۱۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      0 0
      پاسخ
      به اين ميگن فوتبال واقعا دست مريضا عالى بود خدا قوت انشاالا تا اخرش همين جور ادامه بدين
    • علی ۱۸:۳۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      0 0
      پاسخ
      مقام چهارمی قبای اندازه ایران است وبس .چون متاسفانه بضاعت ما همین است. به این بردها دل خوش نکنیم
    • نعیم ۱۹:۴۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      0 0
      پاسخ
      این پیروزی رو به همه ی مردم ایران تبریک میگم. ایران همیشه شیره.
    • سعید ۱۹:۵۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      0 0
      پاسخ
      کاملا معلوم بود کیروش نیم نگاهی به مرحله بعد داره
    • اميد ۲۰:۵۸ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      0 0
      پاسخ
      دمشون گرم بابا تركوندن.اين دوره قهرمانيم
    • مسلم ۲۱:۴۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      0 0
      پاسخ
      بعضي از دوستان فقط نيمه خالي ليوان رو ميبينن بايد از بچه بخاطر تلاششان تا دقيقه نود و گرفتن مزد زحماتشون تشكر كنيم تا الان عالي بودن مهم اينه كه تونستيم اول بشيم با سه برد با تشكر
    • مصطفی ایزانلو ۲۱:۴۶ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      0 0
      پاسخ
      عالی بود دستون درد نکنه یا علی
    • مجتبی مرادی ۲۱:۵۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      0 0
      پاسخ
      بابا ایول به کیروش و بچه ها.پیروزیمون مبارک.
    • حسن ۲۲:۴۸ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      0 0
      پاسخ
      با شانس و اقبال بردیم وگرنه کار خاصی ندیدیم انجام بدن تقریبا امارات از ما بهتر بازی کرد
    • رضا ۲۳:۰۳ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
      0 0
      پاسخ
      آفرين به تدبير كي روش يك عده نشستن دور كود ميگن لنگش كن قرن ٢١ همه تيم ها با تكنيك هستن مخصوصا عرب ها با پول هاي نفت از بهترين تيمهاي اروپاي وامريكايي هم بيشتر كوشش ميكنند ديگه تيم بد نداريم درود به بچه ها و مربي باشعورشون
    • حسین رستم خانی ۰۱:۱۹ - ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      خیلی عالی بو د مخصوصا سردار ازمون
    • جواد نتاج ۰۴:۲۲ - ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      بهتر میتونستین بازی کنین... خدا قوت بچه ها
    • مینا ۰۹:۱۶ - ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      مرسی ، و هزار آفرین بر تیم ملی
    • ila ۱۱:۵۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
      0 1
      پاسخ
      اصلا خوب نیست افتضاحه ...این کی روش اصلا مغز فوتبالی نداره فقط شانسی داره میبره گند زده به تیم ملی متاسفم برای خودمون که دل بستیم به کی روش تا ما رو قهرمان کنه ...با این بازیها فک میکنید میتونیم جلوی ژاپن قد علم کنیم...وقتی از ترس ژاپن برای اول شدن تو گروه داریم میجنگیم جای تاسف داره به نظر من اگه تیم لایق قهرمانی بود باید فینالو همینجا تو مرحله حذفی با ژاپن برگزار میکردن و لا غیر
    • مجتبی ۱۲:۲۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      بازی های ایران در این دوره ارزش وقت تلف کردن و تماشا کردن نداره ، فقط باید نتیجه رو از اخبار شنید
    • کرامت ۱۳:۵۱ - ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      ضمن تشکر از بازی بچه های تیم ملی و مربی بزرگ و کادر تیم و تماشاگرها متاسفانه باید بگم خیلی از سبک بازی تیم خوشم نیومد. و امیدوارم تیم ما با تفکرات تهاجمی بهتری برای بازی های بعدی اماده بشه و مطمعنم با این مربی و بازیکنا قطعا ما تا آخر تورنمنت فوتبال ایرانی خوبی به نمایش خواهیم گذاشت. فکر میکنم ژاپن درسی رو که ایران به امارات داد رو کامل می کنه. برای من گل رضا یاداور گل خداداد بود. بهر حال ممنون که باعث شدید خاطره تلخ دور افتخار تیم بحرین با پرچم کشور دیگر رو فراموش کنیم. ایران همیشه سرفراز باشی
    • نگار ۱۵:۴۸ - ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
      0 0
      پاسخ
      مرسی از همشون خوشحالمون کردن

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