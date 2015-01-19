تراکم پرونده ها در مراجع قضایی به بحران تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی انجم شعاع ظهر دوشبه در مراسم افتتاح کانون سردفتران و دفتر یاران مازندران در سالن هلال احمر ساری بیان کرد: اختلافات و تراکم پرونده ها در مسائل قضایی وجود دارد که باید برای رفع آن تلاش شود.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با توجه به عدم پاسخگویی شیوه های دوره های گذشته، افزود: راه اندازی شورای حل اختلاف به دلیل تشکیلات موازی با محاکم قضایی نتوانست در کاهش تعداد پرونده ها موثر باشد.

انجم شعاع با ابراز تاسف در خصوص جایگاه سردفتران و دفتر یاران در جامعه، تصریح کرد: از سردفتران و دفتریاران انتظار می رود فقطبه دنبال اینکه در دفترخانه حاضر و فعالیت کنند نباشند بلکه باید به دنبال فعالیت های هماهنگ و هدفدار و نشان دادن جایگاه خود باشند.

وی با اشاره به راه اندازی کانون سردفتران و دفتریاران استان، افزود: با توجه به همکاری و انتقال تجربیات به کم تجربه ها باید اهمیت سردفتران در جایگاه سند رسمی و دفتریاران مشخص شود.

همچنین رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور گفت: سازمان ثبت احوال با ثبت ۴ واقعه ولادت، وفات، ازدواج و طلاق به این سازمان که دو واقعه آن توسط سر دفتران انجام می شوددر تقویم جمهوری اسلامی یک هفته به نام خود ثبت کرده است اما یک روز به نام سردفتران و دفتریاران نامگذاری نشده است.

محمدرضا دشتی اردکانی با بیان اینکه سند رسمی در کشور کمرنگ است، اظهارداشت: با تنظیم اسناد رسمی مشکلات در کشور برطرف خواهد شد اما در این زمینه اقداماتی صورت نمی گیرد.

وی با بیان اینکه کاداس سیستمی است که در آن نقشه هندسی، موقعیت جهانی، تمامی اطلاعات حقوقی و ثبتی املاک ذخیره و مدیریت می‌شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه در تمام کشورهای اطراف کاداس انجام می شود در کشور ما بودجه آن را کاهش داده اند که این امر موجب وجود مشکلات است.

دشتی از مجلس شورای اسلامی خواستار تنظیم و تصویب بودجه کاداس که متعلق به کشور و منافع آن است، شد.