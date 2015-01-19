به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از استرالیا، مهدی علی بعد از شکست یک بر صفر امارات برابر ایران در جام ملتهای آسیا، اظهار کرد: زمین مسابقه تاثیر زیادی در کیفیت مسابقه داشت. همچنین داور بازی هم خطاهایی را به نفع تیم امارات اعلام نکرد.

وی با انتقاد شدید از انتخاب داور ژاپنی برای مسابقه امروز، تاکید کرد: از انتخاب یک داور ژاپنی برای بازی امارات با ایران که در مرحله بعد به مصاف تیم ژاپن خواهند رفت، شگفت زده هستم. سوال من این است که وقتی یکی از این دو تیم در مرحله بعد باید با ژاپن بازی کنند چرا کنفدراسیون یک داور از این کشور را برای قضاوت انتخاب کرده است.

مهدی علی افزود: داور در نیمه نخست بیش از اندازه ضربه خطا اعلام کرد و من بین دو نیمه با وی صحبت کردم کاری که هرگز پیش از این انجام نداده بودم.

وی در خصوص نحوه عملکرد بازیکنانش در این بازی گفت: تیم شما یک روز خوب بازی می کند و نمی برد و ما متاسفانه این شانس را از دست دادیم تا به عنوان تیم صدرنشین راهی مرحله بعد شویم.

سرمربی امارات افزود: داور خیلی خطا اعلام کرد و ما در خصوص انتخاب وی به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعتراض خواهیم کرد.

مهدی علی گفت: ایرانی ها در این بازی به دنبال وقت‌کشی بودند و روی ضدحملات کار می کردند ولی ما به دنبال پیروزی بودیم. نمی خواهم بگویم ایرانی‌ها ضدفوتبال کردند ولی این هم یک شیوه فوتبال در دنیاست. به تیم ملی ایران تبریک می‌گویم. هرچند ما بهتر بودیم ولی در فوتبال سه امتیاز را به تیم برنده می‌دهند.